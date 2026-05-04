Le 04 mai 2026 à 10:38 par Nicolas Meichel

Maintenant qu’on connaît les derniers qualifiés après les victoires de Detroit et Cleveland hier, zoom sur le programme complet des demi-finales de conférence. On va encore bien manger dans ces Playoffs NBA 2026 !

Spurs – Wolves

Game 1 : Spurs – Wolves , dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai à 3h30

Spurs – Wolves Game 2 : Spurs – Wolves, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 3h30

Spurs – Wolves, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 3h30 Game 3 : Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 3h30

Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 3h30 Game 4 : Wolves – Spurs, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai à 1h30

Wolves – Spurs, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai à 1h30 Game 5* : Spurs – Wolves, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer

Spurs – Wolves, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer Game 6* : Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer

Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer Game 7* : Spurs – Wolves, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire

Western Conference Semifinals schedule: San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves ⬇️ pic.twitter.com/D1RSHxccnl

— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2026

Thunder – Lakers

Game 1 : Thunder – Lakers , dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai à 2h30

Thunder – Lakers Game 2 : Thunder – Lakers, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 3h30

Thunder – Lakers, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 3h30 Game 3 : Lakers – Thunder, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai à 2h30

Lakers – Thunder, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai à 2h30 Game 4 : Lakers – Thunder, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai à 4h30

Lakers – Thunder, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai à 4h30 Game 5* : Thunder – Lakers, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, horaire à déterminer

Thunder – Lakers, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, horaire à déterminer Game 6* : Lakers – Thunder, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai, horaire à déterminer

Lakers – Thunder, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai, horaire à déterminer Game 7* : Thunder – Lakers, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire (spoiler : ce sera pas nécessaire)

Western Conference Semifinals schedule: Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers ⬇️ pic.twitter.com/Iyi76pH8ic

— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2026

Knicks – Sixers

Game 1 : Knicks – Sixers , dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai à 2h

Knicks – Sixers Game 2 : Knicks – Sixers, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 1h

Knicks – Sixers, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 1h Game 3 : Sixers – Knicks, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 1h

Sixers – Knicks, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 1h Game 4 : Sixers – Knicks, dans la soirée du dimanche 10 mai à 21h30

Sixers – Knicks, dans la soirée du dimanche 10 mai à 21h30 Game 5* : Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer

Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer Game 6* : Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai, horaire à déterminer

Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai, horaire à déterminer Game 7* : Knicks – Sixers, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire

Eastern Conference Semifinals schedule: New York Knicks vs. Philadelphia 76ers ⬇️ pic.twitter.com/q1UMwKeGDu

— NBA Communications (@NBAPR) May 3, 2026

Pistons – Cavaliers

Game 1 : Pistons – Cavaliers , dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai à 1h

Pistons – Cavaliers Game 2 : Pistons – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 1h

Pistons – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 1h Game 3 : Cavaliers – Pistons, dans la soirée du samedi 9 mai à 21h

Cavaliers – Pistons, dans la soirée du samedi 9 mai à 21h Game 4 : Cavaliers – Pistons, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai à 2h

Cavaliers – Pistons, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai à 2h Game 5* : Pistons – Cavaliers, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, horaire à déterminer

Pistons – Cavaliers, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, horaire à déterminer Game 6* : Cavaliers – Pistons, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer

Cavaliers – Pistons, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer Game 7* : Pistons – Cavaliers, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer

Eastern Conference Semifinals schedule: Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers ⬇️ pic.twitter.com/ye6Xp9HKdx

— NBA Communications (@NBAPR) May 4, 2026