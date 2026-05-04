Playoffs NBA : le programme de Spurs – Wolves et des autres demi-finales de conférence
Le 04 mai 2026 à 10:38 par Nicolas Meichel
Maintenant qu’on connaît les derniers qualifiés après les victoires de Detroit et Cleveland hier, zoom sur le programme complet des demi-finales de conférence. On va encore bien manger dans ces Playoffs NBA 2026 !
Spurs – Wolves
- Game 1 : Spurs – Wolves, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai à 3h30
- Game 2 : Spurs – Wolves, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 3h30
- Game 3 : Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 3h30
- Game 4 : Wolves – Spurs, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai à 1h30
- Game 5* : Spurs – Wolves, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer
- Game 6* : Wolves – Spurs, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer
- Game 7* : Spurs – Wolves, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer
*si nécessaire
Western Conference Semifinals schedule: San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves ⬇️ pic.twitter.com/D1RSHxccnl
— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2026
Thunder – Lakers
- Game 1 : Thunder – Lakers, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai à 2h30
- Game 2 : Thunder – Lakers, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 3h30
- Game 3 : Lakers – Thunder, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai à 2h30
- Game 4 : Lakers – Thunder, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai à 4h30
- Game 5* : Thunder – Lakers, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, horaire à déterminer
- Game 6* : Lakers – Thunder, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai, horaire à déterminer
- Game 7* : Thunder – Lakers, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai, horaire à déterminer
*si nécessaire (spoiler : ce sera pas nécessaire)
Western Conference Semifinals schedule: Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers ⬇️ pic.twitter.com/Iyi76pH8ic
— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2026
Knicks – Sixers
- Game 1 : Knicks – Sixers, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai à 2h
- Game 2 : Knicks – Sixers, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 1h
- Game 3 : Sixers – Knicks, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 1h
- Game 4 : Sixers – Knicks, dans la soirée du dimanche 10 mai à 21h30
- Game 5* : Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer
- Game 6* : Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai, horaire à déterminer
- Game 7* : Knicks – Sixers, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer
*si nécessaire
Eastern Conference Semifinals schedule: New York Knicks vs. Philadelphia 76ers ⬇️ pic.twitter.com/q1UMwKeGDu
— NBA Communications (@NBAPR) May 3, 2026
Pistons – Cavaliers
- Game 1 : Pistons – Cavaliers, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai à 1h
- Game 2 : Pistons – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 1h
- Game 3 : Cavaliers – Pistons, dans la soirée du samedi 9 mai à 21h
- Game 4 : Cavaliers – Pistons, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai à 2h
- Game 5* : Pistons – Cavaliers, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai, horaire à déterminer
- Game 6* : Cavaliers – Pistons, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer
- Game 7* : Pistons – Cavaliers, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer
Eastern Conference Semifinals schedule: Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers ⬇️ pic.twitter.com/ye6Xp9HKdx
— NBA Communications (@NBAPR) May 4, 2026