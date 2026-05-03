Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 3 mai 2026, week-end de Game 7, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec deux matchs au programme dont un à horaire français ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Pistons (1,29) – Magic (3,75)

1h30 : Cavaliers (1,30) – Raptors (3,30)

Le combiné du NBA Sunday

Les Pistons battent le Magic et Evan Mobley marque au moins 17 points face aux Raptors (2,35) : le Magic a laissé passer sa chance dans le Game 6 et on voit mal comment Orlando peut s’en remettre, surtout sans Franz Wagner forfait. Les Pistons vont jouer à domicile et ont tout le momentum avec eux après avoir remonté un déficit de 3-1. Cade Cunningham et sa bande devraient faire le boulot pour arracher le Game 7 ce soir. Avec ça, on voit un bon match au scoring d’Evan Mobley, lui qui a trouvé son rythme face aux Raptors : 23 points au Game 5, 26 au Game 6, et 19 points de moyenne sur l’ensemble de la série. Cleveland aura besoin d’un Mobley agressif pour espérer s’imposer dans le Game 7.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).