NBA Playoffs – Spurs vs Wolves : les pronostics de la rédaction

C’est l’heure des demi-finales ! Une belle série entre Spurs et Wolves s’ouvre ce lundi, avec elle de gros duels annoncés et notamment à l’intérieur, entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Mais qui peut s’imposer au meilleur des sept matchs ? La rédaction a tranché.

Par ici la preview de la série, signée par la rédaction TrashTalk !

Nico M.

Je pense que les Wolves, avec leur impact physique, athlétique et longueur sur le frontcourt ont les moyens de sortir Victor Wembanyama et les siens de leur zone de confort offensive. Le problème pour Minnesota, c’est que le basket se joue des deux côtés du terrain. Sans Anthony Edwards (minimum OUT en début de série), Donte DiVincenzo et l’incertitude Ayo Dosunmu, je vois mal comment les Loups pourront scorer assez de points face à l’axe Stephon Castle – Wemby. Contrairement à Denver, il n’y pas « que des mauvais défenseurs » à San Antonio, au contraire c’est une défense élite qui empêchera les drives et les points au cercle. Grosse bataille à venir, notamment entre Victor et Rudy Gobert dans la raquette, mais je vois les Spurs en 6. Spurs 4, Wolves 2.

Nico V.

Une série qui place – sur le papier – les Spurs en posture préférentielle. Pas d’Anthony Edwards, pas de Donte DiVincenzo pour la série, ça pique déjà énormément. Pas mal de maîtrise et surtout beaucoup d’envie pour Minny face aux Nuggets, mais une énergie dépensée en conséquence pour s’offrir la demi-finale de Conférence. San Antonio a eu le luxe de reposer ses troupes, et jouera aussi avec beaucoup d’intensité. Un choc à ne pas rater, puisque l’expérience entrera aussi en compte dans ce duel. Je vois les Spurs durer plus longtemps et avoir plus d’armes que les Wolves, mais pas au point de passer en douceur. Spurs 4, Wolves 2.

Robin

J’ai l’impression de n’avoir pas vu la même série que les autres lors du premier tour des Spurs. Il y a eu d’importants et durables trous d’air avec des premières mi-temps complètement ratées lors des Games 3 et 4 en plus de la défaite – dans des circonstances particulières – à domicile lors du deuxième match. Face aux Blazers, ça passe… c’est rattrapable, mais ces Wolves sont intelligents, très forts défensivement et ce n’est pas un hasard si à chaque fois, le next man up fait aussi bien que son prédécesseur ; un système est en place et a tout pour faire déjouer les jeunes éperons. Si Ayo Dosunmu (le meilleur joueur du monde) est prêt à jouer et qu’Anthony Edwards revient en cours de série… attention. Mon pronostic prend en compte ces retours (sinon San Antonio l’emportera), Wolves 4, Spurs 3.

Tim

« J’ai du mal à voir les Loups vraiment exister dans la série », voilà comment commençait mon prono de la série Nuggets – Wolves. Alors avant d’aller plus loin, j’aimerais juste présenter mes excuses à l’entièreté du Minnesota. Bon, par contre difficile de voir la clique de Anthony Edwards Donte DiVincenzo Julius Randle passer ce second tour face aux Spurs. Déjà parce que tous les noms précédemment barrés seront absents, et j’ai beau adorer Ayo Dosunmu ou Terrence Shannon Jr., les Spurs ont dégagé une telle sérénité sur le premier tour que je les vois tout simplement plus forts. Je donne le même score qu’au premier tour mais gros cœur sur la Wolves Nation qui malgré les victoires, traverse trop de blessures pour espérer quelque chose face à Wemby et consorts. Spurs 4, Wolves 1

Jules

Julius Randle ne pourra rien faire face à San Antonio. Et j’adore la série de Rudy Gobert face à Jokic, mais Victor ne se chauffe pas du même bois ! Fini l’époque où Rudy enfonçait un Victor adolescent dans un échauffement à Nanterre ! Les Spurs sont reposés, Victor est détendu… vous voulez savoir ce que je pense vraiment ? Si Anthony Edwards ne joue pas de la série, c’est un sweep auquel nous assisterons. On n’est pas prêts pour le nouveau « Playoffs V », ou le « Playoffs Wemby », appelez-le comme vous voulez ! Bye bye les Wolves, bonjour les finales de conf’ dans une semaine pour les Texans. Spurs 4, Wolves 0