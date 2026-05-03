Les Sixers sortent les Celtics au Game 7 (100-109) : Boston a gâché un 3-1 lead, faites vous plaisir

Au terme d’un Game 7 globalement maîtrisé, les Sixers s’imposent à Boston et offrent aux fans de Philadelphie une demi-finale de Conférence à l’Est. L’échec des Celtics est à la fois physique et tactique, puisque personne n’a pu vraiment enrayer la machine Joel Embiid.

Les statistiques du Game 7 !

Les Sixers démarrent très fort, parce qu’un tel match ne se joue pas, il se gagne. Les Celtics font une entame poussive, et seul le talent de Derrick White est capable de combler les fuites du navire de Boston pour éviter à la franchise de couler dès la première mi-temps. Joel Embiid fait un chantier terrible dans la défense des C’s, profitant de l’absence de solution tactique du côté de Joe Mazzulla.

Et si la faiblesse des joueurs de Beantown venait de l’impossibilité de défendre un pivot dominant couplée à une inefficacité notable à 3-points ? Sans doute que oui, mais sachez que Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe font aussi leur boulot offensivement.

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Nous avons parlé de Derrick White, sachez donc qu’hormis lui et Jaylen Brown (Jayson Tatum étant absent), personne n’a scoré de points jusqu’au début du 4e quart-temps. Un constant bien trop lourd pour espérer gagner quoi que ce soit. Et comme souvent, l’adresse à 3-points fait la météo des Verts. Aujourd’hui, ça casse (stats 3pts) et le score s’en ressent… jusqu’au money time.

Roh et comment il fait kiffer lui aussi 😮‍💨😮‍💨😮‍💨pic.twitter.com/l9zwjmzfnY

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Parce que les C’s font leur job, se mettent enfin à provoquer les bons duels, gratter les paniers et les lancers qui vont avec. Dans les dernières minutes, le duel devient acharné, on sent pleinement l’importance de la recontre. Que c’est grisant !

Les coups se rendent sans interruption, on se RÉGALE ! Jaylen Brown, Tyrese Maxey, Joel Embiid, tout le monde joue à fond et on profite d’un spectacle rare d’intensité. Les Sixers font malgré tout le dos rond, et les minutes s’égrènent. Embiid joue avec le genou gauche douloureux, mais qu’importe dans l’instant, l’enjeu est trop important, l’issue potentielle trop belle. Les Celtics ratent leurs dernières opportunités claires, la victoire est pour Philadelphie, 100-109 !

Les Sixers ont donc globalement maîtrisé, et tenu quand le score s’est resserré. Une victoire méritée pour une série où Philadelphie a su aborder le duel collectivement, avec des joueurs proposant du jeu varié, et surtout des profils sachant profiter des situations pour apporter le maximum possible.

Fin de série terrible pour les Celtics, qui ont été trop peu intenses sur la fin de série. L’échec n’est pas tant individuel mais plus collectif, dommage après une pure saison régulière, vraiment.

LES SIXERS L’ONT FAIT ! 🙌🙌🙌

Mené 3-1 après le Game 4, Philly a renversé la série (et la Conférence Est) en éliminant Boston sur ce premier tour.

Le retour de Joel Embiid en cours de série a complètement changé la dynamique. JoJo a inscrit 34 points dans ce Game 7 !

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Rendez-vous en demi-finale de Conférence Est, face aux Knicks, à partir de mardi !