Les Lakers s’évitent une fin de série galère en remportant le Game 6 (98-78) à l’extérieur, après avoir perdu les deux derniers matchs. LeBron James l’a fait ! Beaucoup disaient que s’il gagnait cette série sans Luka Doncic et Austin Reaves, ce serait historique… eh bien le King a (encore un peu plus) écrit l’histoire ! Et puis ce fou sort une ligne de stats comme si on était encore en 2010 (28-8-7)… bref, ça c’est fait, désormais place au Thunder !

Los Angeles continue son parcours ! 🙌

Les hommes de J.J. Redick se sont faits peur en laissant s’échapper le Game 5 à domicile, mais se sont vite repris.

La meilleure équipe a remporté la série. LeBron James est immortel et les soldats autour ont vraiment fait le boulot ! 👑 pic.twitter.com/J5wEY7RIhF

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Le film du match

Les Rockets avaient plutôt bien démarré mais un énorme run des Lakers, entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième (27-3) a complètement fait basculer la rencontre. Alors qu’ils étaient encore menés de 5 points à cinq minutes de la fin du premier quart, les Angelinos ont accéléré brutalement pour prendre jusqu’à 19 points d’avance, puis +18 à la mi-temps (49-31).

Houston, incapable de répondre, a complètement coulé dans le deuxième quart : seulement un lancer franc inscrit sur une longue séquence, 11 tirs ratés d’affilée, et un premier panier dans le jeu inscrit très tardivement… sans jamais enclencher de dynamique.

Mi-temps : Rockets 31-49 Lakers

Los Angeles fait le travail derrière un LeBron James exceptionnel (18 points et 5 passes) ! 👑

Rui Hachimura et Jake LaRavia l’accompagnent bien. Si tout se passe bien, L.A se qualifie cette nuit.

Mais au vu des dernières heures… 👀 pic.twitter.com/puvAHaRtDh

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Au final, les Lakers éliminent les Rockets logiquement dans ce Game 6 (98-78) en les limitant à leur plus faible total de points de la saison.

LeBron James, 41 ans… et toujours irréel

Le King a envoyé 28 points, 8 passes, 7 rebonds en jouant 37 minutes (le plus utilisé de son équipe) … à 41 ans ! Oui, on le répetera six fois par jour si nécessaire car c’est inhumain. LBJ a été très bien épaulé par Rui Hachimura au scoring (21 points à 5/7 de loin et 6 rebonds) et Marcus Smart dans… tout le reste (7 points, 7 rebonds, 2 contres, 2 interceptions). Austin Reaves (15 points) revient petit à petit, DeAndre Ayton finit avec 7 points mais 16 rebonds !

Marcus Smart est monté si haut sur ce contre ! ⬆️pic.twitter.com/Zpj5Xs2xe5

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Houston s’écroule… encore

Côté Rockets, Amen Thompson (18 points) et Alperen Sengun (17 points) ont tenté de maintenir l’équipe à flot, mais le reste a sombré. Houston a shooté à seulement 35% au total, avec un catastrophique 5/28 à trois points (dont 1/10 pour Reed Sheppard)… après avoir inscrit 26 tirs à trois points cumulés sur les deux matchs précédents, la chute est brutale.

Malgré deux victoires consécutives après avoir été menés 0-3, les Rockets s’arrêtent là, comme l’an dernier au premier tour. L’absence de Kevin Durant (blessé, seulement un match joué dans la série) aura pesé lourd.

Le chiffre du match : 16 !

LeBron James se qualifie pour une 16e demi-finale de conférence… il égale Derek Fisher et Robert Horry pour le plus grand nombre d’apparitions en demi-finales de conférence en carrière.

Le highlight du match

Alors celle-là, à ce moment-là du match… fallait être accroché ! Bonjour Adou.

Ohlala cette claquette d’Adou Thiero ! 🤯pic.twitter.com/T9aq3pjolG

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Los Angeles termine ce premier tour globalement très positif par une victoire sérieuse et méritée. Il y avait de quoi avoir peur après les Game 4 et 5 mais LeBron James a repris les reines, a sorti une bonne vieille ligne de stats et tout va bien dans le meilleur des mondes !

Maintenant, c’est 3 jours dans la baignoire à glaçons et rendez-vous à Oklahoma City dès la semaine prochaine pour le début des demi-finales de conf’ !

Whatever it takes 🔒

Lakers are on to the next round of the NBA Playoffs 🔥 pic.twitter.com/8zoKnL74uy

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