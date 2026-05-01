Malgré les absences d’Anthony Edwards, Donte DiVincenzo et Ayo Dosunmu, les Wolves ont envoyé les Nuggets à Cancun cette nuit. L’homme du match ? Jaden McDaniels, aussi fort sur le terrain que quand il faut ouvrir sa bouche pour trashtalker l’adversaire. Et ça, franchement, respect !

« Ils ont Kevin Durant, mais on a Jaden McDaniels. »

Il y a trois ans, un grand poète du nom d’Antoine Edouard avait sorti cette phrase après le transfert de Durant à Phoenix. Une phrase qui avait fait marrer pas mal de monde à l’époque, mais qui aujourd’hui ne fait plus rire personne.

Surtout pas les Denver Nuggets.

Le meme qui touche le paradis.

They got KD, but we got Jaden McDaniels. pic.twitter.com/ZOfYWIHale

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

Jaden McDaniels a bouffé les Nuggets tout crus dans le Game 6 : 32 points (à 13/25 au tir, record perso), 10 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre, tout ça en faisant vivre un cauchemar éveillé à Jamal Murray (12 points à 4/17 au tir). Cerise sur le gâteau, Jaden a terminé Denver en enchaînant les paniers dans le quatrième quart-temps, dont un dagger à une minute de la fin.

Cette performance XXL (highlights juste ici) boucle une série dans laquelle McDaniels a été aussi tranchant derrière les micros que sur le terrain, devenant à Denver l’ennemi public numéro 1. Le jeune ailier des Wolves a en effet enchaîné les grosses déclarations sans jamais prendre de pincettes. De quoi donner une dimension supplémentaire à ses perfs.

Allez, juste pour le plaisir, retour sur la magnifique session trashtalking de McDaniels dans cette série face aux Nuggets.

« Ils sont tous des mauvais défenseurs »

Après le Game 2 à Denver, remporté par les Wolves, Jaden McDaniels avait cité quasiment tous les joueurs des Nuggets un par un (sauf Peyton Watson blessé) pour dire qu’ils étaient horribles en défense.

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Dans le match suivant, il a marqué 20 points avec notamment un gros tomar en guise de point d’exclamation.

« Il reste du temps au chrono, donc je vais aller marquer »

Dans les dernières secondes du Game 4, largement remporté par les Wolves, Jaden McDaniels a marqué un lay-up tout seul alors que le match était déjà joué. De quoi provoquer une colère noire chez Nikola Jokic, et une très grosse embrouille.

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Sa déclaration d’après-match ?

« Il reste du temps au chrono, donc je vais aller marquer. Je ne sais pas ce qu’il (Jokic) a dit, pour être honnête. J’ai juste vu quelqu’un d’énorme arriver sur moi. »

« Tout le monde me déteste, j’adore ça »

Sans surprise, Jaden McDaniels a été pris en grippe par le public des Nuggets lors du Game 5 à Denver. Les Wolves ont perdu ce match et McDaniels n’a pas été à son meilleur niveau sur le parquet. Mais derrière les micros, il était en grande forme.

« J’adore cette ambiance. Tout le monde me déteste, toute cette haine qui se déverse sur moi. J’adore ça. Je m’en fiche, ça me motive. »

JADEN MCDANIELS: « I love this environment. Everyone hating me. All the hate is coming towards me. I love it. I don’t care. I feed into it. It brings the best out of me. We just end up losing today but we’re going to win the next one. » pic.twitter.com/obw9XWqkpk https://t.co/Ymd0k3yCz6

— Ballislife.com (@Ballislife) April 28, 2026

« On va gagner le prochain match »

Durant cette même conférence de presse, Jaden McDaniels a annoncé une victoire des Wolves dans le Game 6 de la série. Et ce malgré les absences d’Anthony Edwards et Donte DiVincenzo (Ayo Dosunmu a aussi raté la sixième manche).

« On a perdu aujourd’hui, mais on va gagner le prochain match. »

La suite, vous la connaissez.

C’est une des plus grandes sessions trashtalking de ces dernières années. Un moment qui va entrer dans l’histoire NBA.

Jaden McDaniels qui clashe TOUT DENVER, se frite avec eux, dit que ce sont des plots en défense, et les élimine en les terminant au Game 6.

Chef d’œuvre. pic.twitter.com/h3HTwqJsTq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

Certains parlent beaucoup mais n’assument pas sur le terrain. D’autres cartonnent sur les parquets mais ne disent pas un mot plus haut que l’autre. Et puis il y a ceux qui combinent les deux, pour notre plus grand bonheur.

Jaden McDaniels fait partie de la dernière catégorie.