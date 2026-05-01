Après une élimination surprise dès le premier tour des Playoffs, la déception est immense côté Nuggets. Interrogé en conférence de presse, Nikola Jokic reste clair sur son avenir tout en prenant ses responsabilités et en assumant les critiques.

Les Nuggets sont sortis par la petite porte de ces Playoffs après une défaite face à des Wolves pourtant privés notamment de Anthony Edwards, mais aussi de Donte DiVincenzo et d’Ayo Dosunmu. Difficile à avaler quand on se souvient que Denver sortait d’une saison régulière solide (54 victoires) et abordait ces Playoffs avec de vraies ambitions de titre. Résultat : une élimination 4-2 dès le premier tour, loin des standards attendus.

Champion NBA en 2023, Nikola Jokic sait mieux que personne ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout. Pourtant, interrogé sur d’éventuels ajustements à apporter pendant l’intersaison, le Serbe nous fait une Jokic et reconnaît la gravité de la situation :

« Ce n’est pas ma décision, honnêtement […] On vient de perdre au premier tour et on est loin du titre. Clairement, si on était en Serbie, on se ferait tous virer. »

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À 31 ans, Jokic est encore solidement installé au cœur du projet, avec deux années de contrat restantes pour un total de 121,9 millions de dollars. Seule nuance, la dernière année est une player option, ce qui laisse planer un léger flou (classique en NBA) sur son avenir.

Mais bonne nouvelle pour Denver, dès cet été, le pivot pourra signer une prolongation pouvant aller jusqu’à quatre ans et environ 293 millions de dollars. De quoi renforcer encore un peu plus le lien entre le joueur et sa franchise. Et sur ce point, Jokic est limpide :

« Je veux toujours être un Nugget pour toujours. »

Une saison ratée, oui, mais pas de quoi tout remettre en cause. Le Joker assume, garde le cap… et surtout réaffirme son amour pour la franchise du Colorado. Tout n’est donc pas perdu à Denver… même si l’été va être long !

Source : ESPN