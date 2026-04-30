Le Pari sur Mesure de TrashTalk : les Knicks se qualifient face aux Hawks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Le premier tour des Playoffs bat son plein et on garde donc les bonnes habitudes avec trois matchs au programme ce jeudi. De quoi profiter de nombreuses cotes potentiellement intéressantes à jouer. Aujourd’hui, on vous propose un « Pari sur Mesure », avec une combinaison de cotes réalisée par nos soins.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Le « Pari sur Mesure », c’est quoi ? C’est un dispositif proposé par notre partenaire Unibet. Il permet de combiner plusieurs paris (entre 2 et 10) sur un même match NBA, ce qui vous donne la possibilité de créer et personnaliser votre propre cote. Vous pouvez désigner à la fois le vainqueur du match, le nombre de points marqués par joueur, le nombre de points dans le match etc.

Le Pari sur Mesure du jour

Les Knicks battent les Hawks, Jalen Brunson délivre au moins 5 passes et Jalen Johnson marque minimum 18 points (2,98) : les Knicks ont un peu flippé en début de série mais semblent avoir trouvé la bonne formule depuis deux matchs. Victoire de 16 points à Atlanta au Game 4, +29 au Game 5, bref la série a clairement tourné en faveur de New York. De quoi être optimiste sur un troisième succès consécutif des Knicks ce soir. Jalen Brunson devrait une nouvelle fois montrer la voie, au scoring bien sûr mais aussi au playmaking, lui qui tourne à quasiment 6 passes de moyenne sur la série. En face, la star Jalen Johnson (22 points de moyenne cette saison, 19 en Playoffs) tentera de garder ses Hawks en vie, mais ses points seront insuffisants.

Pour créer son Pari NBA sur Mesure, il faut :

Se rendre sur l’application ou le site Unibet et les matchs NBA à venir ;

Cliquer sur le match NBA qui vous intéresse ;

Cliquer sur le logo « Pari Sur Mesure » (situé en haut, entre « paris » et « stats », juste en dessous de l’affiche) ;

Vous pouvez ensuite ajouter les différents paris (entre 2 et 10) sur ce match.

Info à savoir : les paris concernant le match (face à face, + ou – de points équipe, résultat mi-temps…) sortent 24h avant le début du match, tandis que les paris concernant les performances joueurs sortent 8h avant le début du match. Pour plus de précisions, on vous invite à cliquer sur ce lien.

1h : Hawks (2,20) – Knicks (1,72)

2h : Sixers (2,90) – Celtics (1,50)

3h30 : Wolves (2,95) – Nuggets (1,50)

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

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Cette offre consiste en un code promo vous permettant de bénéficier de 10€ offerts sur Unibet pour toute nouvelle inscription. Pour l’activer, rien de plus simple : il suffit d’entrer le code TRASHTALK10 à l’étape 3 du formulaire d’inscription Unibet. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

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