Bonne nouvelle si vous êtes sur la capitale ce week-end, les fans de basket seront gâtés avec deux big events parisiens pour faire le plein de soleil et de balle orange… sans oublier de bien s’hydrater !

« HOME COURT » by Foot Locker et Nike

Ce samedi 1er août, direction le Terrain de sports de la Grange aux Belles dans le 10ème pour une journée 100% playground chez les potos du 144 ! Foot Locker, Nike et le collectif 144 investissent le terrain parisien et célèbrent la culture basketball à travers une journée de compétition et de partage.

Au programme, un tournoi de 3×3 avec un cash prize de 1500€ et des concours de 1 contre 1 avec pas mal de lots à gagner et 500€ pour le grand vainqueur. Autour du terrain, le public pourra s’ambiancer avec un DJ, des espaces barbier et coiffure, et tout ce qu’il faut en nourriture et boisson pour passer un bon moment entre passionnés.

Si vous voulez la vraie ambiance des terrains parisiens, les meilleurs créateurs de contenus basket seront sur place entre 14h et 20h avec Foot Locker et Nike qui poussent la commu locale donc foncez jeter un œil !

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Depuis plusieurs années, Foot Locker rassemble joueurs, fans, créateurs et partenaires pour donner vie à la culture basket à travers les tournois Home Court sur les playgrounds de différentes villes en Europe. Dans cette continuité et en partenariat avec Nike, Home Court s’arrête donc à Paris ce week-end pour un événement festif mêlant la musique, le style, la communauté et les rencontres.

Les informations pratiques :

Lieu : 14 rue Georg Friedrich Haendel (Paris 10)

14 rue Georg Friedrich Haendel (Paris 10) Date : samedi 1er août

samedi 1er août Horaires : de 14h à 20h

de 14h à 20h Tournois : 3v3 et 1v1

3v3 et 1v1 Animations : food, drinks, barber, coiffure, DJ et surprises sur place !

NBA Summer House

Samedi et dimanche, direction le Palais Brongniart pour une expérience XXL NBA en plein milieu de l’été parisien !

Vous connaissez la NBA House, elle revient pour les vacances avec de nombreuses animations basket, le trophée Larry O’Brien et des grosses légendes NBA. L’événement est totalement gratuit, il suffit d’aller sur le site de la NBA pour s’inscrire. Et qui sait, vous pourrez peut-être y croiser un finaliste NBA et DPOY en titre…

👽 @WEMBY ARRIVE !

Ce samedi, Victor Wembanyama sera présent à la NBA Summer House présentée par NBA 2K27.

Cette journée prend une autre dimension. 🏀 pic.twitter.com/L3MCKdVygJ

— NBA France (@NBAFRANCE) July 29, 2026

Ouverte au grand public les 1er et 2 août, la NBA House offrira une expérience immersive à travers de nombreuses animations et expériences exclusives. Les fans pourront notamment découvrir le Foot Locker Dome Drop, un défi interactif où le but est de récupérer un maximum de tickets volants avant la fin du temps imparti pour tenter de débloquer des récompenses allant de cartes cadeaux Foot Locker à la personnalisation en direct de sneakers Nike.

Les informations pratiques :

Lieu : Palais Brongniart, 16 Place de la Bourse (Paris 2)

Palais Brongniart, 16 Place de la Bourse (Paris 2) Date : du samedi 1er au dimanche 2 août

du samedi 1er au dimanche 2 août Horaires : de 10h à 18h

de 10h à 18h Animations, trophée NBA et légendes sur place !

Entrée gratuite (inscription sur le site de la NBA)

Du basket, du soleil, de la bonne vibe et des gens merveilleux. Et si c’était pas ça, la vraie recette du bonheur ?