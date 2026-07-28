LeBron James (Sixers) devrait vivre à New York !?!

LeBron James aime les grandes villes. Ses départs à Miami puis Los Angeles en ont témoigné. Et visiblement, Philadelphie ne l’est peut-être pas assez pour lui. Selon Brian Windhorst, le King vivra à New York pendant son aventure aux Sixers.

150 kilomètres séparent New York et Philadelphie, 1h10 de trajet en avion, 20 minutes de plus en train et près de 2h en voiture ou en bus. Des temps de trajets ridicules pour des joueurs NBA et qui ne semblent pas faire peur à LeBron James.

Car selon Brian Windhorst, le King fera ce trajet régulièrement la saison prochaine. Il semble décidé à vivre au moins « à temps partiel » dans la Big Apple alors qu’il portera le maillot des Sixers.

Pour avoir fait New York – Boston en train je lui recommande vivement le système ferroviaire américain vraiment on se sent hyper à l’aise de l’espace aux genoux des wagons neufs une rapidité folle pas du tout le sentiment d’être dans une boite de conserve XXL c’est nickel 👌 https://t.co/FZlT355aSk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2026

Les équipes NBA s’entraînant moins que les européennes et étant presque constamment sur la route, ce choix de LeBron James pourrait ne pas trop peser. Surtout s’il a tout de même une résidence pour les périodes où Philly joue plusieurs fois de suite à domicile et pour les Playoffs. Mais ce choix reste surprenant.

L’enfant d’Akron veut gagner, mais aussi vivre dans les meilleures conditions selon lui. La proximité de Philadelphie avec New York a peut-être même aidé dans sa décision.

Ce qui pousse tout de même à se questionner. Si les Knicks n’avaient pas remporté le titre, est-ce que LeBron James ne serait pas un joueur de Mike Brown aujourd’hui ?