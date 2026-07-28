Allez, gaming : NBA Street Vol.2, la quintessence du streetball

Capsule temporelle d’une époque qui porte des shorts trop larges, la licence NBA Street fusionne deux scènes d’un même festival : la NBA et le streetball. Aux côtés des AND1 Mixtapes, elle devient l’un des piliers de la culture basket pour celles et ceux nés autour des années 90 et 2000. Après un coup de rétroviseur sur les origines de NBA Street, on enclenche la deuxième et la troisième !

Suite de la Partie 1 de notre dossier « NBA Street, l’essence du playground«

Avec la montée en puissance du streetball et le succès de NBA Street, il devenait presque inévitable qu’EA doive partager la scène. En 2002, Activision entre dans l’arène avec Street Hoops. Le jeu adopte une vibe similaire mais moins flashy que son concurrent direct. Malgré ses mécaniques de gameplay et ses modes de jeu exclusifs, l’accueil de la presse spécialisée est plutôt tiède.

Pendant ce temps, les équipes d’EA Canada avancent avec une vision claire pour donner vie à un second opus. La recette du premier NBA Street sera conservée, mais enrichie d’ingrédients culturels qui feront toute la magie de NBA Street Vol. 2.

Et pour transformer une bonne base en chef-d’œuvre, encore faut-il une brigade capable de cuisiner ensemble. C’est là qu’EA réunit un trio improbable, presque légendaire : Jimmy Smith, l’esprit créatif ; Just Blaze, l’architecte sonore ; et Bobbito Garcia, la voix des playgrounds.

Jimmy Smith, Chief of Authenticity

Pour ce Volume 2, l’obsession des créateurs reste inchangée : produire une œuvre aussi authentique que possible. Pour constituer leur équipe, Myhill et Mozell n’hésitent pas à faire appel à des profils peu familiers avec le jeu vidéo.

Parmi eux, Kirk Gibbons, ancien de chez Nike et passionné de rap. Ensemble, cette équipe éclectique se plonge dans les livres, les documentaires et les mixtapes qui racontent le streetball. Certains entreprennent un pèlerinage à New York pour visiter les playgrounds emblématiques et s’imprégner de l’ambiance qui s’en dégage.

« Nous nous sommes imprégnés de la culture autant que des mecs blancs de la côte ouest du Canada pouvaient le faire, » confiera plus tard Myhill dans les colonnes du magazine GQ.

Sorti en 2001, Nike Freestyle est une célébration vibrante du streetball, mettant en avant la créativité, le rythme et le style propres à cette discipline. Dans une esthétique minimaliste, la vidéo présente une série de streetballers (avec Luiz “Trickz” Da Silva en tête de gondole) et des stars NBA (Jason Williams, Baron Davis ou Vince Carter) exécutant des tricks chorégraphiés avec une précision presque musicale.

Ce qui rend ce spot particulièrement marquant, c’est l’absence de musique. À la place, le rythme est créé par les bruits des ballons frappant le sol, les rebonds, les dribbles et les sneakers grinçant sur le bitume ou le parquet. La caméra suit les protagonistes dans des environnements sombres où la lumière met en valeur les silhouettes et les mouvements.

Le spot est une ode à la culture du streetball et met en lumière des talents venus de divers horizons. Ce clip Nike reste encore aujourd’hui un moment emblématique de l’histoire de la publicité sportive.

Mozell est immédiatement séduit par cette DA et veut absolument mettre la main sur son auteur. C’est Jimmy Smith, directeur créatif de l’agence Wieden+Kennedy et artisan de plusieurs campagnes devenues cultes : Sole The Game, City Attack ou encore Dr. Funk.

EA ne tergiverse pas : une invitation part directement sur le bureau de Smith pour qu’il rejoigne l’aventure NBA Street Vol. 2 en tant que super-consultant. Sa mission ? Insuffler dans le jeu l’essence même du streetball. Lui pense d’abord qu’on l’appelle pour une campagne de promo, mais Mozell le détrompe immédiatement.

« Non, mec, on ne veut pas de pub, m’a dit Wil », se souvient Smith pour GQ. « On veut la culture. Tout ce que tu insuffles dans le travail de Nike, on veut que ça vive dans le jeu vidéo. On veut de l’authenticité. » Et Smith de répondre : « Eh bien, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire toute la journée. »

Nike Freestyle sert déjà de blueprint. Le spot montre exactement ce que les créateurs veulent : un basket chorégraphié, percussif, plein de style et de créativité. Les dribbles claquent comme des coups de batterie, les tricks s’enchaînent avec un naturel insolent. Tout est là : le rythme, le flow, l’énergie. De quoi tracer une ligne claire pour le gameplay de Street Vol. 2.

Mais l’autre grande boussole créative s’appelle Dr. Funk, une campagne signée Nike dans laquelle Smith a laissé une empreinte massive. Si Freestyle donne les gestes, Dr. Funk donne l’ambiance. Le mood du playground new-yorkais, capté avec une précision documentaire. Dans Dr. Funk, la caméra plonge le spectateur au milieu d’une foule compacte, chauffée à blanc autour d’un playground. Les cris fusent : Dr. Funk, alias Vince Carter, débarque avec ses Nike Shox. La tension grimpe encore lorsque Pee Wee Kirkland — légende de Harlem, mythe vivant du streetball et figure trouble — lâche un caviar aérien. Carter s’envole et claque un windmill de maboule, tête au cercle. Le terrain explose, il est envahi par une marée humaine. Une scène culte, une leçon d’immersion.

Cette séquence fait directement écho à une vidéo virale diffusée sur hoopstv.com, dans laquelle Vince Carter réalisait pratiquement le même dunk, déclenchant une hystérie collective. Une boucle parfaite, où la réalité alimente la fiction qui, à son tour, sublime la réalité.

« Dr. Funk représente définitivement l’ambiance culturelle et l’expérience viscérale dans laquelle nous voulions que notre public soit immergé. D’une certaine manière, c’était une combinaison de la magie et du respect que l’athlète inspire, avec une expérience unique qu’il est possible de vivre seulement à certains endroits sur la planète, comme le Rucker Park », confie Mozell.

Quand Jimmy Smith pose les bases visuelles et conceptuelles de NBA Street Vol. 2, il reste une dimension essentielle à façonner : le son, l’énergie, le rythme qui donnent du mouvement à cette vision. L’univers qu’il imagine appelle une identité musicale forte, capable d’évoquer à la fois les playgrounds new-yorkais et l’exubérance des débuts des années 2000. Pour cela, EA va faire appel à un producteur qui connaît ces codes mieux que personne, un architecte du hip-hop dont les beats ont déjà marqué une génération : Just Blaze.

Just Blaze, le compositeur intergénérationnel

Depuis le premier volet de la série, Mozell souhaitait un jeu porté par une vraie identité sonore hip-hop, authentique et rugueuse. Mais pour un nouveau projet sans garantie commerciale, la facture était trop salée. EA s’était donc rabattu sur un compositeur maison, épaulé par quelques artistes confidentiels. Résultat : une tracklist vaguement teintée de hip-hop, agréable mais très loin des ambitions affichées.

Le succès de NBA Street change la donne. EA alloue enfin les moyens nécessaires pour produire une OST ambitieuse, cohérente et culturellement pertinente. Restait un point de friction majeur : la validation de la NBA, traditionnellement prudente lorsqu’il s’agit de rapprocher son image du hip-hop.

Historiquement, les liens entre cette musique et le basket sont pourtant évidents. Depuis les débuts du mouvement, le basket nourrit les textes, les visuels et l’esthétique générale du hip-hop. Porter un maillot en concert ou dans un clip est devenu un symbole fort. Mais la NBA se retrouve prise entre deux réalités : une majorité de joueurs afro-américains et un public majoritairement blanc. Les tensions raciales, la montée du gangsta rap et un climat culturel polarisé poussent la ligue à maintenir une image conservatrice. Elle privilégie donc la pop, les artistes consensuels, et se tient à distance d’une musique jugée trop abrasive.

Un fossé se creuse entre le public et le terrain. Puis arrive le gangsta rap, un genre encore plus controversé, qui cristallise les tensions entre des classes sociales qui ne se comprennent pas. Le rapport s’inverse : ce n’est plus le basket qui inspire la musique, c’est la musique qui inonde le basket. La NBA adoptera longtemps une posture défensive, jusqu’à ce qu’une nouvelle génération de joueurs entende se faire la porte-parole de ce mouvement : Allen Iverson, premier choix de la Draft 1996, incarnation absolue du lien entre hip-hop et basket. David Stern tentera d’encadrer cette influence, parfois de force. Myhill raconte d’ailleurs qu’il a dû retirer les tatouages d’Iverson dans un NBA Live, sur ordre direct de la ligue.

On pourrait épiloguer longuement sur cette période charnière et les décisions souvent controversées prises par la NBA pour façonner son image, à commencer par le dress code instauré en 2005. Mais l’essentiel est ailleurs : comprendre le climat dans lequel la licence NBA Street a émergé, tant celui-ci a été déterminant dans sa trajectoire.

Pour revenir au développement, après de multiples échanges, la NBA finit par céder. « Finalement, alors que le jeu est prêt à sortir, la NBA donne son feu vert », confie Mozell à GQ. Dès lors, EA déroule le tapis rouge. Trois billets pour Vancouver sont expédiés : un pour 50 Cent, à l’aube de l’ère Get Rich or Die Tryin’, un pour le rappeur Jensen “Hot Karl” Karp, et un pour Justin “Just Blaze” Smith, producteur déjà incontournable.

Le voyage de 50 Cent avorte dès la douane canadienne, une affaire judiciaire en cours l’obligeant à reprendre le chemin de New York. Restent Hot Karl et Just Blaze, auxquels EA confie une mission de premier ordre. Just Blaze en résume l’enjeu dans The Ringer :

« EA voulait gagner en crédibilité musicale. Ils nous ont invités pour travailler sur NBA Street Vol. 2, établir les fondations nécessaires pour dépasser 2K et impulser un tournant après NBA Live 2003. »

Si la sélection finale des titres revient à Jimmy Smith et Wil Mozell, encore fallait-il définir une ligne artistique claire. Pour guider les artistes, un moodboard est conçu : une atmosphère profondément new-yorkaise, traversée par l’énergie brute de Rucker Park. Dans cet esprit, Hot Karl propose un morceau aux accents jazz devenu depuis iconique : The Reminisce Over You (T.R.O.Y.) de Pete Rock & CL Smooth, un titre qui finira par épouser l’identité de NBA Street Vol. 2 au point d’en devenir l’hymne incontournable.

Selon Just Blaze, l’objectif était de créer un lien entre deux époques : les années 1990 et les années 2000. Avec tout ce qu’il évoque de nostalgique, T.R.O.Y. en devient l’incarnation parfaite : souvenirs d’enfance, héritage intergénérationnel et connexion intime avec une époque dorée désormais révolue. Imprégné de mélancolie, le morceau agit comme une réminiscence.

Choisi comme thème principal de NBA Street Vol. 2, T.R.O.Y. impose immédiatement son atmosphère chaleureuse et intemporelle, assez ample pour supporter une écoute en boucle sans jamais susciter la moindre lassitude. Un choix discret en apparence, mais absolument fondamental pour éviter l’écueil classique des jeux vidéo : ces boucles musicales trop courtes, répétées ad nauseam, qui finissent par irriter même les développeurs.

Le morceau sert de guide pour une bande originale qui se positionne volontairement à la croisée des générations. D’un côté, des classiques old school comme Chief Rocka (Lords of the Underground) ou The Choice Is Yours (Black Sheep), qui ancrent le jeu dans une filiation culturelle claire ; de l’autre, des titres new school menés par Dilated Peoples et Nate Dogg, qui prolongent cette énergie dans les années 2000 sans la dénaturer. L’ensemble respire la cohérence et la transmission.

Cerise sur le gâteau : la présence inattendue de Nelly. En escale à Vancouver pour sa tournée Nellyville Tour avec Clipse et Fabolous, le rappeur s’arrête chez EA Canada. Lui et son crew, les St. Lunatics, passent l’après-midi à tester le jeu, à parler musique et à sentir le projet. Séduit, Nelly promet un morceau original. Et il livre : Not In My House, qui rejoint la bande-son.

En retour, son groupe intègre le jeu sous forme de personnages déblocables, une collaboration improbable mais parfaitement dans l’esprit du projet.

Just Blaze impose immédiatement son empreinte. D’après Thomas Singleton, producteur associé, le beatmaker n’attend même pas que l’encre de son contrat sèche pour vouloir se mettre au travail. Petit problème : malgré le million de dollars investi dans le tout nouveau studio d’EA à Burnaby, l’installation n’est pas encore opérationnelle. Résultat : Myhill doit faire expédier sa propre table de mixage depuis Seattle pour permettre à Blaze de commencer à composer.

« Je n’avais jamais vu ça. Blaze est arrivé dans le studio comme s’il y avait travaillé toute sa vie. Il a branché une sorte de sampler, je ne me souviens plus du modèle exact, et, en dix minutes, il posait des beats incroyables. Il les créait en temps réel. C’est à ce moment-là que j’ai compris à quel point ce gars était exceptionnel, » raconte Myhill.

Just Blaze raconte la scène avec la même simplicité :

« Ils n’avaient jamais vu quelqu’un créer de la musique sur place comme ça. Parfois, on en reparle et ils me disent : ‘Mec, tu étais là, assis par terre dans le studio,’ et je leur réponds : ‘Je faisais juste ce que je sais faire.' »

Pour ancrer encore davantage le jeu dans la culture streetball authentique, il manque une dernière pièce du puzzle : une voix. Pas n’importe laquelle – une voix qui raconte le playground comme on raconte une légende transmise de génération en génération. Et dans ce rôle, aucune figure n’incarne mieux l’âme du streetball que Bobbito Garcia, témoin privilégié et conteur naturel de toute une culture.

Bobbito Garcia, say it loud

À Rucker Park, comme sur les playgrounds disséminés dans la Grosse Pomme, les yeux suivent les actions, mais ce sont les oreilles qui prennent le relais dès que la foule s’emballe. Et au milieu de ce tumulte, une voix domine toujours : celle du speaker. Véritable maître de cérémonie, il chauffe le public, balance punchlines et onomatopées à chaque gros move. Impossible pour NBA Street de prétendre incarner le streetball sans un aboyeur de haut niveau.

« Je leur ai dit qu’on avait besoin d’un maestro, d’un gars qui avait l’habitude de commenter des matchs à Rucker. On a besoin d’un mec comme ça, » se souvient Jimmy Smith.

Dans son esprit, le choix est déjà arrêté : Bobbito Garcia, alias DJ Cucumber Slice. Présent dans le spot Dr. Funk, Bobbito est un électron libre de la culture new-yorkaise : DJ, coanimateur de l’émission culte Stretch and Bobbito, auteur, producteur de documentaires sur les playgrounds, joueur solide… une véritable institution du hip-hop et du streetball. Quelques semaines plus tard, Bobbito pose ses valises à Vancouver.

EA avait prévu des scripts détaillant chaque action. Ils ont fini à la poubelle.

« Les scénaristes d’EA, tous originaires de Vancouver, étaient des joueurs de hockey. Aucun ne jouait au basket. J’ai lu leurs scripts, puis je leur ai dit de me laisser improviser, » raconte Bobbito.

Guidé par quelques lignes directrices, il laisse parler sa créativité pour éviter la répétition mécanique de mots comme “dunk”. Il élargit le vocabulaire du jeu : références culinaires, expressions espagnoles, argot new-yorkais. Son flow, ses envolées lyriques et ses variations d’intonation donnent à NBA Street Vol. 2 cette énergie si singulière, immédiatement reconnaissable.

En une semaine passée à Vancouver, Bobbito enregistre non seulement toutes ses interventions, mais transmet aussi son savoir encyclopédique sur le streetball. Entre deux sessions, il rejoint l’équipe pour des parties de HORSE et leur raconte l’essence des playgrounds new-yorkais : l’esprit, les codes, les légendes.

Bobbito ne se contente pas d’épouser le style imaginé par EA pour NBA Street ; il le dépasse. Avec ses punchlines et son charisme incontrôlable, il dynamite chaque séquence. Ses interventions deviennent une signature sonore, un sceau d’authenticité.

Dunk party universelle

Au milieu de cette effervescence musicale et culturelle, les aspects techniques et graphiques pourraient sembler passer au second plan. Pourtant, NBA Street Vol. 2 montre une progression claire et attendue. La physique du jeu, la précision et la fluidité des mouvements ont été peaufinées, offrant des animations plus naturelles et cohérentes.

Les personnages, autrefois caricaturaux, adoptent des proportions plus réalistes tout en conservant le charme distinctif de la série.

L’arsenal de tricks, dribbles et dunks s’élargit, enrichissant mécaniquement les combos possibles. Les développeurs veillent cependant à préserver une prise en main accessible, sans frustrer les vétérans. La grande innovation reste le Gamebreaker, désormais décliné sur deux niveaux, capable d’emmener le spectacle vers des sommets encore plus impressionnants.

Côté contenu, de nouveaux modes font leur apparition. Be a Legend propose une aventure immersive dans les années 1970, où le joueur affronte des équipes mythiques à travers New York, pour culminer dans un ultime affrontement contre des légendes comme Julius Erving, Earl Monroe et Connie Hawkins.

Sorti en avril 2003 sur PlayStation 2, GameCube et Xbox, NBA Street Vol. 2 atteint l’apogée de la licence, mêlant légendes fictives et stars NBA sur un pied d’égalité.

À l’époque, c’est aussi le seul jeu où Michael Jordan est jouable, dans trois versions différentes : Bulls 85, Bulls 96 et Wizards en fin de carrière. Il est même possible de réunir les trois MJ dans la même équipe, pour le plus grand calvaire des adversaires.

L’un des grands succès du jeu réside dans sa capacité à séduire même ceux qui ne suivent pas le basketball. Les critiques s’accordent : nombreux sont les joueurs éloignés du basket à être conquis. Leur message est simple : jouez-y, peu importe qui vous êtes.

La justesse des suites et l’injustice de la fin

NBA Street V3 débarque en 2005 sur GameCube, PlayStation 2 et Xbox, avec Baron Davis en couverture, symbole d’une licence qui assume désormais de s’appuyer sur des visages familiers. L’équipe de développement, pratiquement inchangée, remet le bleu de chauffe et livre un épisode qui prolonge l’énergie du Vol. 2 tout en durcissant certaines mécaniques. Le Gamebreaker gagne en exigence, tandis que les matchs prennent place sur des terrains réels et immédiatement reconnaissables : The Cage à New York, Venice Beach, ou encore le playground de Brighton Beach en Angleterre.

Le nouvel habillage visuel, plus réaliste et moins stylisé, introduit une rupture avec le second opus. Les puristes y voient une trahison partielle de l’ADN graphique de la série. À ce stade, c’est surtout une affaire de sensibilité.

L’innovation phare réside dans la création de terrain. Le joueur compose son playground pièce par pièce, débloquant chaque élément via les Street Points gagnés en match. La personnalisation des joueurs est également renforcée.

Clin d’œil savoureux : un partenariat avec Nintendo permet aux possesseurs de la version GameCube de jouer avec Mario, Luigi et la princesse Peach.

NBA Street Showdown, une version aussi légère que son support

Quelques mois plus tard, NBA Street Showdown débarque sur PSP. Le résultat est honnête mais bridé par les limites techniques de la machine. Le jeu reprend l’essentiel du gameplay de Vol. 2, ajoute quelques minijeux, et mise surtout sur son mode ad hoc, permettant des affrontements en local.

Comparé aux versions de salon, Showdown ne peut rivaliser, mais il remplit sa mission : proposer du basket arcade, simple et efficace, en mobilité.

NBA Street Homecourt, l’appel de la nostalgie pour l’ultime volet

En 2007, EA Canada, devenu EA Black Box, signe le dernier épisode avec NBA Street Homecourt sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le passage à la HD permet de repenser l’identité visuelle du jeu, avec des joueurs plus détaillés et des environnements plus vivants. Les joueurs gagnent en détail, les environnements respirent davantage, et le choix d’un style légèrement caricatural redonne à la série cette énergie graphique qui s’était un peu diluée sur les épisodes précédents. L’idée n’est pas de renier l’esprit NBA Street, mais de le moderniser en assumant pleinement sa nature arcade.

Côté gameplay, les ajouts comme les double dunk et triple dunk injectent une dose de folie supplémentaire. En revanche, le mode Create-a-Player subit un net recul, avec des options de personnalisation largement réduites.

Malgré ses qualités techniques, Homecourt trahit une franchise en fin de course, moins inspirée sur le fond. Une lettre d’amour bien produite, mais plus nostalgique qu’élan vers l’avenir.

Pour quelles raisons la licence s’est-elle éteinte ?

En 2008, EA traverse un trimestre difficile, affichant 641 millions de dollars de pertes. L’éditeur décide alors de recentrer ses forces sur les licences les plus rentables. NBA Street, jugée risquée et à la rentabilité incertaine, en fait les frais. EA Sports BIG disparaît, entraînant avec lui EA Black Box.

À cela s’ajoute un contexte industriel bouleversé : HD, online, explosion des coûts de développement. Les projets créatifs de taille intermédiaire deviennent de plus en plus difficiles à rentabiliser.

Malgré ses qualités, la série Street souffre aussi d’un manque de renouvellement majeur. Huit jeux en huit ans, des évolutions progressives, mais peu de ruptures franches. Une stagnation qui pousse une partie du public à aller voir ailleurs, tandis que la simulation NBA 2K s’impose durablement. NBA Street est né dans une époque où EA prenait des risques. EA Sports BIG était presque un laboratoire créatif. Pendant ce temps, NBA Live régnait encore sur la simulation. Mais au moment de la restructuration, le paysage a changé. NBA 2K a pris le pouvoir et occupe tout l’espace. Ses modes communautaires, dont The Park, répondent déjà en partie à la demande d’une expérience “street” moderne.

Résultat : l’espace commercial pour un titre arcade pur s’est évaporé. Le marché avait changé, et NBA Street n’avait plus sa place.

L’héritage d’une légende

Plus de vingt ans après sa sortie, NBA Street Vol. 2 demeure une boussole, un jalon, un totem dans l’histoire des jeux de basket. Son influence dépasse largement le cadre de la simple simulation : il a redéfini la manière de représenter la NBA dans le jeu vidéo, en lui injectant une dose de spectacle, de dérision, de virtuosité et de culture. Les combos extravagants, les dunks défiant la gravité, le Gamebreaker et l’énergie incandescente de Bobbito Garcia ont laissé une empreinte profonde. Beaucoup ont tenté d’en reproduire la magie ; très peu l’ont égalée.

Le jeu a aussi prouvé que l’attention portée à la musique, aux commentateurs et aux codes de la culture urbaine n’était pas un embellissement. C’était sa colonne vertébrale. Une démonstration éclatante qu’un jeu vidéo pouvait être à la fois fun, cohérent et respectueux de l’essence d’un sport et de l’époque qui le porte. De la sélection pointilleuse des morceaux aux expressions uniques du speaker, tout participait à une immersion totale, fidèle à l’esprit des playgrounds new-yorkais, tout en restant parfaitement accessible depuis un salon.

Les rumeurs d’un retour de NBA Street circulent depuis des années, presque toujours sans fondation réelle. Wil Mozell lui-même a déjà confié qu’il rêverait de remettre la machine en route, sans qu’un projet concret ne voit jamais le jour. Puis, en octobre 2025, Play by Play Studios dévoile NBA THE RUN, un projet qui revendique clairement l’héritage arcade de NBA Street avec des figures comme Giannis Antetokounmpo, Cooper Flagg, Stephen Curry ou LaMelo Ball. Prévu pour 2026, le jeu annoncé cross-platform (PlayStation 5, Xbox Series, PC) rallume une lueur d’espoir : celle de voir renaître, sous une autre forme, l’esprit libre, créatif et décomplexé qui faisait la magie de NBA Street.

Article proposé par Gauthier Deba, rédacteur bénévole et spécialiste jeux vidéo, parce que la vie est plus belle quand on balance des gros pixels orange dans un cercle de forme rectangulaire.