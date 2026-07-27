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Les séries de l’été : Nets – Bucks 2021 ! Apéro TrashTalk

Le 27 juil. 2026 à 12:33 par Robin Wolff

Le retour des séries de l’été sur TrashTalk ! Bastien et Simon vont occuper votre été avec des analyses de séries de Playoffs marquantes de l’histoire en NBA. On commence cette semaine avec le Nets – Bucks de 2021 !

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Tags : apéro TrashTalk, brooklyn nets, Milwaukee Bucks, Série de l'été
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