Mario Hezonja rejoint les Cavs : il est là le remplaçant de LeBron James !

Après avoir manqué la signature de LeBron James, les Cleveland Cavaliers ont vite réagi en signant un autre ailier légendaire, un autre joueur qui risque de faire trembler la NBA la saison prochaine… Mario Hezonja !

Passer de LeBron James à Mario Hezonja, c’est comme prévoir des vacances de folies à Montréal et se rendre compte qu’on a pris les billets pour Montréal-la-Cluse dans l’Ain. Il y a une déception, mais il va falloir faire avec.

L’ailier Croate a joué cinq ans en NBA étant globalement une déception pour un 5e choix de Draft. Le plus grand souvenir de sa carrière outre-Atlantique est sûrement le dunk où Giannis Antetokounmpo lui passe au-dessus. Mais selon Shams Charania, il est de retour pour tenter de changer ça.

Comme mentionné pas mal récemment, Mario Hezonja retraverse l’Atlantique et rejoint les Cavs ! https://t.co/98sDpf5iT4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2026

Mario Hezonja rejoint les Cleveland Cavaliers pour un an et 2,8 millions de dollars. Il est désormais un joueur complètement différent de celui qui a quitté la Grande Ligue en 2020. Depuis, il s’est posé, notamment au Real Madrid, et a progressé chaque saison jusqu’à tourner à plus de 17 points de moyenne cette saison, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs d’EuroLeague.

Non, il ne pourra pas faire oublier LeBron James, mais l’ancien du Magic, des Knicks et des Blazers pourra étoffer les rotation des Cavs sur les ailes, un point faible depuis de trop nombreuses années.