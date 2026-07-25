Avec LeBron James, les Sixers sont-ils désormais favoris à l’Est ?

Avec l’arrivée de LeBron James, les Sixers disposent désormais d’un 5 majeur effrayant sur le papier, suffisant pour obtenir le statut de favori à l’Est ?

Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown et maintenant LeBron James !!!

Voici le 5 majeur que va aligner Philly la saison prochaine, avec les deux derniers arrivés durant l’été au cours de ce qui est une intersaison très aboutie pour la franchise, qui se permet à rêver de son premier titre NBA depuis 1983.

La question mérite d’être posée car si LeBron James va avoir 42 ans en décembre prochain et Joel Embiid est toujours aussi sujet aux blessures, Jaylen Brown arrive dans son prime en tant que Champion NBA et MVP des Finales 2024, Tyrese Maxey continue son ascension et est désormais un titulaire All-Star, et VJ Edgecombe continue de progresser tout en n’étant qu’à l’aube de sa prometteuse carrière. Un 5 majeur complémentaire et très dangereux qui doit faire claquer des dents à plusieurs équipes.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2026

Mais le 5 de départ est loin d’être le seul atout chez les Sixers, qui ont également renforcé leur banc. Avec les signatures de Dean Wade et Anfernee Simons, les two-way contracts de Rayan Rupert et Ariel Hukporti, et la Draft de Labaron Philon Jr, Philly s’assure la présence de soldats, pour le présent et l’avenir, Kentavious Caldwell-Pope serait également en pourparlers pour rompre son contrat avec les Grizzlies rallier la Pennsylvanie. L’effectif semble taillé pour jouer le titre, et c’est ce qui a convaincu LeBron James de signer chez les Sixers.

Le talent offensif est bien présent, et les joueurs sont complémentairs. LeBron apporte son expérience, son leadership et son QI basket, en plus de son talent naturel, Joel Embiid représente une force de la nature à l’intérieur (quand il est sur ses deux jambes) et a encore quelques saisons dans le réservoir, Tyrese Maxey apporte son explosivité et une grosse dose de scoring extérieur, tandis que Jaylen Brown ramène beaucoup de polyvalence en provenance de Boston et VJ Edgecombe va continuer à progresser avec moins de pression sur les épaules.

Les possibilités offensives sont infinies à Philly et les qualités défensives restent bien présentes, sans pour autant être elite. Des deux côtés du terrain, il sera forcément compliquer de jouer ces Sixers qui ont totalement changé de visage cet été. Avec LeBron James, Philly acquiert un nouveau porteur de balle qui s’est plus concentré sur le playmaking depuis que son âge avance inexorablement, et c’est peut-être bien ça dont ont besoin les Sixers dans l’immédiat. Son calme et son expérience feront des malheurs dans les fins de matchs tendues et sur jeu placé.

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Toutefois, il y a forcément quelques zones d’ombre et interrogations sur cet effectif. Comme on le disait, LeBron vieillit, Jojo a la santé fragile, JB doit s’acclimater et il va falloir trouver un équilibre pour jouer les premiers rôles, Nick Nurse, qui a eu un beau cadeau d’anniversaire hier, va désormais devoir se creuser les méninges pour faire cohabiter tout ce beau monde et gérer tous ces égos. Faire accepter à JB d’être la quatrième roue du carrosse, à Maxey d’avoir moins de possessions ou à Embiid de moins avoir la gonfle entre ses mains.

La pression est désormais encore plus forte à Philadelphie. La franchise est réputée pour craquer en Playoffs et quand ça compte. Ils ont désormais une marge d’erreur encore plus faible avec un effectif de ce niveau, désormais composée de deux champions NBA, et avec autant de projecteurs braqués sur une seule et même équipe. Toute sortie avant les finales de conférence pourrait être vécue comme un échec.

J’en discutais avec Alex hier sur le canapé, on est dans une ère où – plus que jamais – la continuité et le développement en interne mènent jusqu’au titre.

Bucks 2021, Warriors 2022, Nuggets 2023, Celtics 2024, Thunder 2025, Knicks 2026.

La plupart des grands projets…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 25, 2026

De plus, parmi les autres équipes, il y a toujours de gros candidats, bien déterminés à ne pas se laisser barrer la route par les Sixers. Le Heat a par exemple ajouté Giannis Antetokounmpo, et même si une partie de l’effectif reste à construire, nul doute qu’il faudra compter sur cette franchise à l’Est. Les Knicks n’ont quasiment pas bougé depuis leur titre et ont retrouvé cet ADN de champion qui leur échappait depuis plus de 50 ans, ils ont gardé cet alchimie qui les a conduit au sommet et connaissent bien le chemin pour y parvenir. Et en cas de Finales NBA, il faudra encore écarter les Spurs ou encore le Thunder. Pas une mince affaire dans tous les cas.

Quoi qu’il en soit, il y a d’abord quelque chose à construire avant de rêver du titre. Rome ne s’est pas faite en un jour et le chemin est encore long jusqu’au sommet, chaque joueur devra comprendre et embrasser son rôle pour y parvenir. Oui, les Sixers ont les armes, mais ils ne sont pas les seuls, et de nombreux facteurs extérieurs comme les blessures vont influer.

Sont-ils des contenders sérieux ? Evidemment ? Sont-ils les favoris clairs pour le trophée Larry O’Brien ? C’est déjà moins sûr. Sur le papier, les Sixers peuvent y parvenir dès l’année 1 du projet, et c’est l’objectif non dissimulé à Philadelphie, et LeBron remporterait alors son 5e titre avec une 4e équipe, mais en cas d’élimination prématurée, les vibes de Lakers époque Malone/Payton ou Howard/Nash vont ressurgir et les réseaux sociaux vont se charger des vannes en tous genres. Alors comme on dit dans le jargon : y a plus qu’à.