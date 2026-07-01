Dean Wade signe aux Sixers pour 39 millions de dollars sur 4 ans

C’est l’un des plus gros mouvements de cette première soirée de Free Agency en NBA. Dean Wade quitte les Cleveland Cavaliers et signe chez les Philadelphia Sixers pour 39 millions de dollars sur 4 ans.

Voilà maintenant sept saisons que Dean Wade est un soldat irréprochable des Cleveland Cavaliers. Grand poste 4, très bon défenseur et capable de shooter de loin certains soirs, il s’est développé en interne jusqu’à devenir un titulaire régulier des derniers Playoffs.

Mais, selon Shams Charania, l’aventure entre les deux parties est terminée. L’ailier-fort a signé chez les Philadelphia Sixers pour un joli contrat de 39 millions de dollars sur 4 ans.

🔥 DEAN WADE SIGNE AUX 76ERS POUR 39 MILLIONS DE DOLLARS SUR 4 ANS !

Un vrai beau renfort à Philadelphie. https://t.co/1v3UeFor49

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Il repart de l’Ohio avec un titre honorifique. Il sera, à jamais, le meilleur D-Wade a avoir porté le maillot des Cavaliers.

Les Los Angeles Lakers étaient sur le dossier, mais Dean reste finalement dans la Conférence Est et fera beaucoup de bien à la raquette de Philadelphie aux côtés de Joel Embiid. Il pourrait même être titulaire.