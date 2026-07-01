Luke Kennard rejoint les Suns pour 13 millions de dollars sur 2 ans

Les Phoenix Suns récupèrent un nouveau sniper. Luke Kennard rejoint l’Arizona après une belle saison aux Los Angeles Lakers. Il a signé un contrat de 13 millions de dollars sur 2 ans.

Luke Kennard était une des belles histoires de la saison aux Los Angeles Lakers. Pas toujours bien utilisé à Detroit, l’ailier shooteur a réussi à se faire une place aux côtés de LeBron James et de Luka Doncic. Près de 10 points de moyenne à 45% de loin en saison régulière et 11,5 points au même pourcentage en Playoffs, c’était du très solide.

Mais la saison prochaine, c’est chez les Phoenix Suns qu’il fera trembler les ficelles. Selon Shams Charania, le blondinet y a signé pour 13 millions de dollars sur 2 ans.

🚨 LUKE KENNARD, AUTEUR D’UNE TRÈS BELLE SAISON AUX LAKERS, S’EN VA AUX SUNS !

13 millions de dollars sur 2 ans ! https://t.co/AzkungRIdp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Difficile de savoir exactement où va le projet des coéquipiers de Devin Booker, mais ce qui est certain, c’est qu’avec le départ de Grayson Allen et Royce O’Neale du côté de Charlotte, ils avaient bien besoin de la patte gauche de Luke Kennard. Son rôle sera précis, mais c’est bien comme ça qu’il s’installera en NBA encore un peu plus longtemps.