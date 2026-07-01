Keon Ellis rejoint les Nets pour 18 millions de dollars sur 2 ans !

Il manquait vraiment d’arrières aux Brooklyn Nets (non). Keon Ellis vient pour combler ce besoin (toujours pas) et signe de l’autre côté du pont new-yorkais. 18 millions de dollars sur 2 ans vont venir gonfler son compte en banque.

Keon Ellis était une belle satisfaction des Sacramento Kings ces dernières saisons, mais son court passage aux Cleveland Cavaliers n’a pas donné que des satisfactions. Il n’est pas prolongé dans l’Ohio et va connaître un troisième maillot en NBA.

Ce sont les Brooklyn Nets qui, selon Shams Charania, ont mis la main sur ce défenseur acharné capable, de temps en temps, de rentrer ses tirs à 3-points. L’arrière signe pour 18 millions de dollars sur 2 ans.

Free agent guard Keon Ellis has agreed to a two-year, $18 million guaranteed deal with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. pic.twitter.com/YdLqrFZHhq

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026

Plus sérieusement si Mikel Brown Jr, Nolan Traoré et Egor Demin pourront s’occuper de l’attaque sur les postes 1 et 2, Keon Ellis pourrait être un très bon élément pour les aider de l’autre côté du parquet. Un jeune vétéran qui va aider les vrais nouveaux à se développer.