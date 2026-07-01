Kawhi Leonard voudrait finir sa carrière chez les Raptors

A peine de retour chez les Toronto Raptors, Kawhi Leonard voudrait cette fois-ci rester sur le long terme, au point de prendre sa retraite sous le maillot de la franchise Canadienne ?

Kawhi Leonard est de retour chez les Dinos, et peut-être pour plus longtemps que lors de son premier passage dans l’Ontario ! Arrivé en 2018, il a permis à la franchise de remporter le premier titre NBA de son histoire lors de sa seule et unique saison chez les Raptors.

Aujourd’hui, Kawhi prévoit bel et bien de faire un plus long séjour au Canada. Selon Shams Charania, il verrait même dans ce transfert l’occasion de finir sa carrière à Toronto.

« Kawhi Leonard voit ce transfert comme une opportunité de finir sa carrière chez les Toronto Raptors. »

– @ShamsCharania pic.twitter.com/ATmABsnoiY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

En revenant, The Klaw fait à nouveau des Raptors un contender sérieux pour le trophée Larry O’Brien, et son duo avec Scottie Barnes sera scruté de près, tant offensivement que défensivement.

Par ailleurs, les deux parties travailleraient déjà sur un projet d’extension, au moins jusqu’en 2029, et ce alors que le transfert vient à peine d’être officialisé au moment où ces lignes sont écrites. Les Dinos veulent profiter de cette nouvelle fenêtre de tir offerte par leur ancien et futur numéro 2 au maximum… et ça se comprend !

Donc Kawhi Leonard devrait rapidement prolonger aux Raptors en arrivant à Toronto.

Deux ans selon Chris Haynes, ce qui emmènerait le joueur jusqu’en 2029 au Canada ! https://t.co/blPmKcNiuA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026