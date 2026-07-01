Kawhi Leonard de retour aux Raptors, l’heure de rouvrir la boîte à souvenirs !

Sept ans après son départ de Toronto, Kawhi Leonard est officiellement de retour chez les Raptors. L’occasion de ressortir la boîte à souvenirs et revenir sur cinq moments qui ont fait de Kawhi une véritable légende au Canada.

Le rire

24 septembre 2018. Après son transfert surprise des Spurs aux Raptors au cours de l’été, Kawhi Leonard est officiellement intronisé en tant que nouveau joueur de Toronto. Et durant la conférence de presse, aux côtés du président Masai Ujiri et son coéquipier Danny Green, Leonard va lâcher son premier highlight sous ses nouvelles couleurs.

One year ago today, Kawhi Leonard became « the fun guy » and his laugh broke the internet 😄 pic.twitter.com/BkGSSroxCp

— ESPN (@espn) September 24, 2019

Un rire devenu légendaire, qui s’est transformé en un meme intemporel. #FunGuy.

Le shoot

Après une saison régulière où il a été nommé dans la All-NBA Second Team ainsi que dans la All-Defensive Second Team, Kawhi Leonard active le mode Playoffs. Et il va littéralement faire pleurer Joel Embiid et les Sixers.

Game 7 à Toronto, 90-90, un peu plus de quatre secondes à jouer. Kawhi reçoit la gonfle face à Ben Simmons, défenseur calibre All-NBA à l’époque. Embiid vient en aide pour repousser Leonard vers le corner juste devant le banc des Raptors. Kawhi arrive tout de même à trouver l’espace, puis s’élève et dégaine.

La suite, c’est un véritable moment d’histoire.

HE’S BACK 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tphhSQZRny

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Pendant que le buzzer retentit, la balle rebondit quatre fois sur l’arceau avant de traverser le panier. Tout Toronto explose. Kawhi, habituellement impassible tel un robot, exulte comme rarement.

C’est tout simplement le premier buzzer-beater de l’histoire NBA dans un Game 7 de Playoffs. C’est aussi et surtout le moment où on commence à comprendre que les Raptors sont destinés à aller au bout.

Le dunk

Au tour suivant, face aux Milwaukee Bucks du MVP Giannis Antetokounmpo, Kawhi et les Raptors renversent la série après avoir été menés 2-0.

Leonard tourne à 29 points, 10 rebonds, plus de 5 passes tout en défendant le Freak pour porter Toronto vers quatre victoires de suite, synonymes d’une première qualification en Finales NBA pour une équipe canadienne. Et il y a une action en particulier qui va symboliser la domination de Kawhi.

Dans le Game 6, alors que les Raptors passent un 26-3 aux Bucks, Leonard ponctue les débats avec un énorme tomar sur Giannis. Le meneur des Dinos Kyle Lowry raconte :

« C’était un peu le coup de grâce qui a scellé la victoire. Je cherche toujours le joueur dont je sais qu’il est capable de conclure comme les meilleurs. C’est exactement ce qu’il a fait. Il a conclu comme les meilleurs, là, sur le moment. »

Une action légendaire, gravée à jamais dans la mémoire des fans de Toronto.

Le troisième quart-temps face aux Warriors

Durant les Finales NBA, les Raptors mènent 2-1 face à des Warriors diminués par les blessures mais toujours combatifs. Kawhi Leonard sent la bête blessée et ne va montrer aucune pitié.

Kawhi envoie 36 points, 12 rebonds et 4 passes dans le Game 4 à l’Oracle Arena pour permettre à Toronto de prendre une très grosse option sur le titre. Le tournant du match ? Le troisième quart-temps, remporté 37-21 par les Dinos alors qu’ils étaient menés de quatre points à la mi-temps.

C’est Leonard, à travers deux gros shoots à 3-points et 17 unités au total sur la période, qui propulse véritablement Toronto sur les bons rails. Les Warriors ne s’en remettront jamais.

La parade

Casquette de champion sur la tête, lunette de soleil sur le nez, Drake à ses côtés, Kawhi Leonard fête son magnifique titre de champion lors d’une parade mémorable dans les rues de Toronto.

Le meilleur moment de la célébration ? Quand Kawhi fait référence – durant son speech – à son rire WTF du début de saison, sujet de moqueries sur les réseaux sociaux. Le mic drop ultime !