Tim Hardaway Jr s’engage au Heat pour une saison et 6,5 millions de dollars !

Giannis Antetokounmpo vient de voir une première pièce s’ajouter au puzzle qui devrait rendre Miami compétitif la saison prochaine ! C’est Tim Hardaway Jr qui arrive en provenance de Denver pour punir les défenses à trois points dans ce nouveau Heat !

Après avoir disputé la saison 2025-26 avec les Nuggets, Tim Hardaway Jr. change déjà d’équipe. Selon Shams Charania, l’ailier s’est engagé avec Miami pour une saison et 6,5 millions de dollars. Le Heat devient ainsi la sixième franchise de la carrière de Hardaway Jr.

🚨Tim Hardaway Jr file à Miami ! https://t.co/7gnWaRG4sj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Avec cette signature, les Floridiens récupèrent un vétéran expérimenté capable d’apporter du scoring et de la profondeur en sortie de banc, avec un retour en haut de la conférence Est dans le viseur dès la saison prochaine.

Cette arrivée n’est pas une surprise puisque, selon certains insiders, Tim Hardaway Jr. figurait parmi les cibles prioritaires de Miami durant cette intersaison. Le gars a tout de même fini la saison sur le podium du sixième homme de l’année et a mené le ligue en 3 points inscrits en sortie de banc.

Reste plus qu’à montrer ce que vaut tout ce petit monde ensemble, en sachant que le front office du Heat n’a probablement pas fini de bosser cet été !