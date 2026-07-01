Ousmane Dieng re-signe pour 3 ans et 17,5 millions de dollars aux Bucks !

Ça y est ! La Free Agency NBA 2026 est lancée, et l’Hexagone est déjà à l’honneur. Ousmane Dieng signe un nouveau contrat de 3 ans et 17,5 millions de dollars pour revenir aux Milwaukee Bucks. Vive la France !

La première signature de cette Free Agency 2026 est tricolore. Ousmane Dieng, ailier des Milwaukee Bucks en deuxième partie de saison s’est vu proposé un nouveau contrat par la franchise du Wisconsin. Proposition acceptée par le Français, qui restera un Buck pour 3 ans supplémentaires et 17,5 millions de dollars !

🚨 OUSMANE DIENG SIGNE CHEZ LES BUCKS POUR 17,5 MILLIONS SUR 3 ANS ! 🇫🇷

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Arrivé en cours de saison à Milwaukee, l’ancien du Thunder a très vite conquis, notamment grâce à de grosses performances individuelles. Le garçon a quand même envoyé 36 pions et 10 passes en un match, c’est pas donné à tout le monde dans la Grande Ligue !

Maintenant que Giannis est parti, Ousmane Dieng aura donc encore plus de place pour faire ses preuves au plus haut niveau possible. Y a peut-être un bout de chauvinisme, mais persuadé que le Français peut vraiment apporter par son talent dans une équipe NBA. Un diamant comme ça de seulement 22 ans ? Les Bucks ont bien fait de le conserver !