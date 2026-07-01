Zach Collins prolonge aux Bulls pour 2 ans et 17 millions de dollars

Dans cette première soirée de Free Agency NBA bien calme, Zach Collins a prolongé pour deux nouvelles années et 17 millions de dollars chez les Chicago Bulls. De quoi sécuriser un secteur intérieur déjà bien rempli dans l’Illinois.

On pourrait compter le nombre de signatures de cette première soirée de Free Agency sur les doigts de deux mains, et parmi elles, la prolongation de Zach Collins chez les Bulls !

Arrivé il y a un an et demi à Chicago, l’intérieur de 28 ans a re-signé pour deux ans supplémentaires et 17 millions de dollars dans l’Illinois. Peut-être pour enfin pouvoir VRAIMENT se montrer dans la raquette de Windy City.

Zach Collins prolonge aux Chicago Bulls pour deux ans et 17 millions de dollars. https://t.co/1KGsdael65

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Car cette saison malheureusement, Collins n’a pu disputé que 10 matchs sous les ordres de Billy Donovan avant de devoir abandonner sa saison pour une blessure à l’orteil. La saison prochaine sera l’occasion de rattraper le temps perdu !

En tout cas si cette signature devait nous dire autre chose, ce serait certainement que Guerschon Yabusele pourrait quitter les Bulls. Entre l’arrivée de Nic Claxton, Jalen Smith et maintenant Zach Collins, ça fait beaucoup de monde dans la raquette, et peut-être pas assez de place pour l’Ours tricolore. Affaire à suivre !

Avec Nic Claxton et Jalen Smith déjà dans l’effectif, ça sent le départ pour Guerschon Yabusele ! 👀 https://t.co/bOQQAPvKbq

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