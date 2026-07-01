Après avoir vu hier la France tabasser des Suédois et un début de Free Agency très tranquille, la WNBA nous offrait cette nuit un énorme choc avec la finale de la Commissioner’s Cup entre les Las Vegas Aces et le New York Liberty. Spoiler, il y a trois Françaises sur la photo des vainqueurs.

Pour la finale de cette « NBA Cup » version WNBA, on avait donc le droit à un classique, Aces vs Liberty, Ouest vs Est, deux franchises monstrueuses depuis des années. Pas de bol, côté Vegas pas de Aj’a Wilson, ce qui change quand même considérablement la physionomie d’un match. Et ce match ce sont donc les New-yorkaises qui l’ont gagné, grâce à un gros duo Breanna Stewart (élue MVP du match) / Sabrina Ionescu, qui s’est permise de mettre le shoot qui enterrait les Aces en fin de match.

Nos Françaises ? Très présentes cette nuit. Pauline Astier était titulaire et elle a lâché un joli 15 points, 5 rebonds, 4 passes, alors que la magicienne Marine Johannes a rajouté 7 points, 3 rebonds et 2 steals en sortie de banc. Marine Fauthoux était comme souvent sur le banc, mais elle repart comme ses deux copines avec une belle médaille.

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Un trophée de plus dans l’armoire du Liberty, première équipe de l’histoire à gagner deux Commissioner’s Cup, et une ligne de plus au palmarès de trois de nos petites Françaises de WNBA. La WNBA qui observe une petite pause ce soir et qui repartira de plus belle demain, toujours avec un tas de Frenchies sur le pont, on vous racontera tout ça !