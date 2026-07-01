Après l’annonce du départ de LeBron James, qui a décidé de quitter les Lakers pour jouer une 24e saison ailleurs, Luka Doncic a tenu à rendre hommage au King sur les réseaux sociaux.

« Un honneur d’avoir joué et appris avec toi. »

C’est à travers ces mots, accompagnés d’une image montrant une belle accolade entre lui et LeBron, que Luka a exprimé sa gratitude envers son désormais ex-coéquipier.

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« Un honneur d’avoir joué et appris avec toi » pic.twitter.com/6EYMoH3nFf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Considérant LeBron comme son idole de jeunesse ainsi qu’une source d’inspiration pour son jeu, Luka Doncic a évolué aux côtés du King pendant une saison et demie à Los Angeles. Ils n’ont pas gagné la moindre série de Playoffs ensemble mais le duo a fait des étincelles sous le maillot mythique des Lakers. James avait rapidement laissé le costume de franchise player à Luka, prenant même le rôle de troisième option derrière Austin Reaves.

Logiquement, les Lakers ont décidé de jouer à fond la carte Luka Doncic, eux qui essayent aujourd’hui de construire leur effectif spécifiquement autour des énormes qualités (et défauts) du génie slovène. Cela a plus ou moins poussé LeBron vers la sortie, mais Luka et James se quittent en très bons termes.

« Des sources au sein de la Ligue, qui connaissent bien les deux joueurs, affirment qu’ils n’avaient aucun différend personnel l’un envers l’autre. Après tout, James était allé voir les Lakers et a déclaré que Doncic devrait être présenté en dernier parmi les titulaires. Et cet été, LeBron et Luka ont échangé des SMS au sujet du golf, un loisir qu’ils ont tous deux découvert au cours de l’année écoulée. » – Dan Woike, The Athletic

Les Lakers et LeBron ont aussi mis les formes pour acter leur séparation. Jeanie Buss (dirigeante, propriétaire minoritaire) a remercié le King via un communiqué, tandis que James a déclaré que « c’était un honneur » de porter le maillot pourpre et or pendant huit saisons.

Si on imagine que c’était moins rose en coulisses, la fin de l’aventure a été gérée de manière professionnelle par les deux camps, qui ont compris qu’ils devaient prendre des chemins différents.

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the 💜💛 while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. 🙏🏾🫡👑 https://t.co/RmQ6uvvgv0

— LeBron James (@KingJames) June 30, 2026