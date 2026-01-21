LeBron James et Jeanie Buss : les coulisses d’une relation orageuse

Dans sa 23e saison NBA et la dernière de son contrat avec les Lakers, LeBron James n’aurait plus du tout la cote auprès de Jeanie Buss, directrice des Lakers et ancienne propriétaire majoritaire de la mythique franchise de Los Angeles.

L’insider Baxter Holmes d’ESPN a lâché un énorme pavé sur le processus ayant mené à la vente des Lakers en juin dernier (pour 10 milliards de dollars à Mark Walter), en se focalisant notamment sur les conflits internes de la famille Buss.

Jeanie représente le personnage principal de la story, et sa relation avec certains membres importants des Lakers est mise en lumière. Parmi ces derniers ? LeBron James.

Spoiler alert, ce n’est pas le grand amour entre les deux.

Vous vous rappelez de cette image virale, avec LeBron et Jeanie Buss assis côte à côte au premier rang, pour une belle accolade lors de la Journée Internationale de la femme ? C’était en mars 2024 lors d’un match Lakers – Bucks. Le moment était sympathique mais visiblement, c’était beaucoup moins rose en coulisses.

Au milieu des nombreuses turbulences et critiques sur sa façon de gérer les Lakers après la mort de son père Jerry (en 2013), qui coïncide avec des années de médiocrité sportive, Jeanie a commencé à « tourner le dos » à plusieurs personnalités des Lakers, dont LeBron.

Voici comment cela se traduit, point par point, avec des exemples très concrets :

Une frustration par rapport à l’ego « surdimensionné » de LeBron et l’influence exercée par Klutch Sports (agence de Rich Paul, qui représente LeBron), toujours prêt à mettre des coups de pression – en privé ou en public / directement ou indirectement – pour obtenir ce que James souhaite.

Jeanie n’a pas apprécié que James était considéré comme le « sauveur de la franchise » à son arrivée en 2018, après cinq saisons catastrophiques sans Playoffs. Buss estime que les dirigeants des Lakers n’ont pas été appréciés à leur juste valeur pour avoir recruté le King.

Le transfert de Russell Westbrook aux Lakers à l’été 2021 a fortement fragilisé leur relation. Pour rappel, LeBron avait poussé pour le recrutement de Brodie, une transaction qui a plombé les Lakers pendant plusieurs années. Jeanie Buss estime que James « n’a pas pris sa part de responsabilité » dans ce fiasco, et qu’il a au contraire « rejeté la faute sur les autres ».

La frustration de Jeanie était telle qu’elle aurait envisagé de ne pas prolonger LeBron voire même de le transférer en 2023-24.

Jeanie Buss estime que LeBron n’est pas assez reconnaissant envers les Lakers pour avoir drafté son fils Bronny en 2024.

Buss a accepté à contrecœur d’offrir un nouveau contrat à James à l’été 2024, pour éviter des critiques publiques.

Quand on lit tout cela, on a du mal à imaginer un avenir dans lequel James reste à Los Angeles après la saison 2025-26, même si Jeanie n’est plus la propriétaire majoritaire de la franchise et que son influence n’est donc plus la même.

Peut-être que ça signifie que le King prendra sa retraite dans quelques mois. Peut-être qu’il fera sa dernière danse ailleurs. Mais James sous un maillot des Lakers, c’est une image qu’on ne devrait plus voir très longtemps…

