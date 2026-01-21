Sélectionné pour son deuxième All-Star Game, premier Français à être nommé titulaire pour le match des étoiles, Victor Wembanyama veut jouer avec la manière et inspirer les autres stars à en faire autant.

Désormais considéré comme une parodie de basket, le All-Star Game a besoin de joueurs qui prennent cet événement au sérieux afin de lui rendre ses lettres de noblesse.

Faites entrer Victor Wembanyama.

Après avoir joué avec intensité lors de sa première apparition l’an passé, Wemby veut désormais pousser les autres stars à jouer dur comme lui. Voici ce qu’il a déclaré via Hugo Le Vay, présent à San Antonio.

🎙️Victor Wembanyama sur sa sélection comme titulaire au All-Star Game, et sur l’empreinte qu’il veut laisser sur ce match : « je veux jouer dur et influencer les grands de ce sport à jouer dur ». pic.twitter.com/TQ2UYNgUzk

— Hugo Le Vay (@hugo_levay) January 20, 2026

Pour le All-Star Game 2026 de Los Angeles (mi-février), la NBA a décidé de mettre en place un nouveau format avec un tournoi à trois équipes, deux américaines et une internationale.

Est-ce que cela suffira à redonner un esprit de compétition à cet événement autrefois très attendu de la saison ? L’avenir nous le dira. Mais en tout cas, on peut compter sur Victor Wembanyama.

