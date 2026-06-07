Stacey King, légende de Chicago, est décédé à 59 ans !

Terrible nouvelle avec l’annonce de la disparition de Stacey King, triple champion NBA avec les Chicago Bulls avant de devenir le commentateur génial de la franchise. À 59 ans, une légende de l’Illinois s’en va.

Les fans des Bulls perdent un membre important de leur famille. Voilà plus de 30 ans que Stacey King et eux ont fait connaissance et ne se sont presque jamais quitté. L’intérieur drafté en 1989 dans l’Illinois est resté 5 ans et a gagné trois titres en compagnie de Michael Jordan. Depuis 2006 il commentait les matchs de sa franchise de coeur avec brio.

Chicago a annoncé ce dimanche, dans un communiqué, son décès à l’âge de 59 ans.

We are devastated by the passing of 3x NBA Champion and beloved broadcaster Stacey King. pic.twitter.com/NSyeopd880

— Chicago Bulls (@chicagobulls) June 7, 2026

Stacey King a été la voix mythique accompagnant les exploits de Derrick Rose et lorsque, ces dernières années, les résultats de l’équipe se sont détériorés, il est resté l’un des commentateurs les plus aimés par sa fanbase gardant un ton enjoué et des expressions bien à lui.

Il était la bande son derrière les plus grandes actions de Derrick Rose.

Puis il réussi à rendre les matchs des Bulls excitants même quand ces derniers ne l’étaient pas.

C’était l’une des voix marquantes de la NBA.

RIP Stacey King 🙏🙏 https://t.co/GgT9KTpkXk

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) June 7, 2026

Une énorme pensée à sa famille et ses proches. Repose en paix Stacey !