La Summer League de Las Vegas touche à sa fin, et on connait depuis hier les deux finalistes de la compétition la plus stylée (pas du tout) de l’année. Côté Français encore une belle surprise cette nuit, c’est toujours ça de pris.

Les résultats de la nuit

Celtics – Magic : 97-103

: 97-103 Sixers – Bucks : 94-96

: 94-96 Rockets – Grizzlies : 90-101

: 90-101 Hawks – Wizards : 83-91

: 83-91 Warriors – Lakers : 92-88

– Lakers : 92-88 Pacers – Pelicans : 91-73

– Pelicans : 91-73 Spurs – Suns : 86-81

On en a presque fini avec cette belle et douce Summer League. Plus que trois matchs au menu, ce soir, dont la grande finale qui opposera donc les Grizzlies de Cameron Boozer et de l’intenable Cedric Coward (28 points hier) aux Warriors du très prometteur Yaxel Lendeborg, encore auteur de 15 points hier face aux Lakers.

Le vainqueur de cette Summer League 2026 nous viendra donc de l’Ouest, mais beaucoup plus à l’Est cette nuit c’est un petit français qui s’est illustré lors de Sixers – Bucks. Face à un Brayden Burries décidément bien sexy (27 points), c’est Gerald Ayayi qui a appris aux cainris que Valériane avait un deuxième frérot sur le circuit. 22 points pour le joueur de Cholet, à 7/13 au tir avec 3 passes, et donc une dernière preuve que, qui sait, le cadet de la famille peut avoir sa chance en NBA .

Ce soir feu d’artifice sur Vegas avec les trois derniers matchs. Nets – Thunder et Nuggets – Raptors dont tout le monde se fout, puis donc cette affiche entre Memphis et Golden State pour offrir à l’une de ces deux équipes le premier trophée de la saison. La hype est à son max, ou pas.