Équipe de France : Victor Wembanyama et Evan Fournier font leur retour en Bleus !

Frédéric Fauthoux a dévoilé ce samedi sa liste de 15 joueurs pour les matchs amicaux face à la Serbie et la deuxième phase des qualifications à la Coupe du monde 2027. Comme attendu, Victor Wembanyama et Evan Fournier effectuent leur grand retour sous le maillot bleu, deux ans après les Jeux olympiques de Paris 2024.

🚨 Victor Wembanyama et Evan Fournier dans la liste des Bleus pour la prochaine fenêtre internationale qui aura lieu fin août ! 🇫🇷 pic.twitter.com/Q03zHAhM8M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 18, 2026

Après une première fenêtre de qualifications disputée début juillet sans plusieurs cadres, Frédéric Fauthoux pourra cette fois compter sur un groupe largement renforcé. Les Bleus affronteront la Serbie en amical les 20 et 23 août, avant de recevoir la Slovénie le 27 août puis de se déplacer en Suède le 30 août dans le cadre des qualifications au Mondial 2027.

La liste des 15 Bleus : Gérald Ayayi, Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Élie Okobo, Matthew Strazel, Axel Bouteille, Evan Fournier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Terry Tarpey, Rudy Gobert, Jaylen Hoard, Amine Noua, Yves Pons, Maxime Raynaud et Victor Wembanyama.

Le principal enseignement de cette sélection reste le retour de Victor Wembanyama, absent de l’Euro 2025 puis de la précédente fenêtre internationale, ainsi que celui d’Evan Fournier, qui retrouve lui aussi les Bleus. Rudy Gobert est également présent, tout comme les jeunes Maxime Raynaud et Nadir Hifi. En revanche, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly et Guerschon Yabusele figurent parmi les principaux absents de cette liste.