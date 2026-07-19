Caleb Wilson adoubé par Kevin Garnett et surnommé « Little Ticket »

Actuellement en train de disputer la Summer League, Caleb Wilson voit sa popularité croître à vitesse grand V au sein de la planète NBA. Le dernier à s’être montré élogieux à son égard ? Un certain Kevin Garnett, rien que ça.

Les performances de Caleb Wilson en Ligue d’été font tourner des têtes. Bien que le rookie des Bulls ne soit pas encore un produit fini, le potentiel semble déborder et à Chicago, on se frotte déjà les mains d’avoir pu récupérer un tel diamant. Kevin Garnett, ancienne légende des Wolves et des Celtics (son passage chez les Nets étant une hallucination collective) est en tout cas tombé sous son charme, au point d’assister aux matchs de Summer League exprès pour voir évoluer le 4e choix de la dernière Draft.

Kevin Garnett says he attended the Lakers-Bulls Summer League game to watch Caleb Wilson, who has recently been getting KG comparisons.

KG says he calls Wilson the “Little Ticket”.

Big Ticket always showing love to the youngins. Respect. (h/t @ctsbulls) pic.twitter.com/WuNcBuDq3S

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 16, 2026

Le « Big Ticket », qui était en tribunes à la surprise générale pour ce match face aux Lakers, a d’ailleurs un surnom très élogieux pour ce joueur qui est souvent comparé à lui dans le potentiel. Caleb Wilson a eu l’honneur d’être appelé « Little Ticket » par son illustre aîné, signe du grand respect que témoigne KG à celui qui pourrait bien être le visage des Bulls nouvelle génération.

Malgré la défaite, tout le monde est unanime pour saluer le potentiel terrifiant de l’intérieur des Bulls, qui a signé 21 points et 8 rebonds face aux Pourpre et Or. En corrigeant les défauts qui persistent dans son jeu (logique pour un rookie qui fête ses 20 ans aujourd’hui même !) et en se montrant aussi ambitieux qu’il ne l’est depuis qu’il a été sélectionné par les Taureaux, Caleb Wilson pourrait bien faire allumer de nombreux League Pass dès cette saison.