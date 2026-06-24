Caleb Wilson n’a même pas encore disputé une minute en NBA qu’il est déjà parti à l’assaut du mont Olympe. Drafté en 4e position par les Bulls cette nuit, le jeune intérieur a lâché une déclaration qui respire la modestie et qui peut faire frissonner les fans des Bulls !

Oui, Caleb Wilson, la nouvelle pépite, le nouveau chouchou de Chicago sait comment se faire remarquer et désirer. Dans une interview donnée à la suite de la Draft, le petit Caleb a sorti une phrase qui a de quoi te faire soulever un sourcil.

« Je veux devenir le plus grand joueur de tous les temps… Vous avez déjà eu un GOAT dans votre histoire, alors il est temps d’en avoir un autre »

« Je veux devenir le plus grand joueur de tous les temps… Vous avez déjà eu un GOAT dans votre histoire, alors il est temps d’en avoir un autre. »

– Caleb Wilson, drafté en 4 par les Bulls 🔥🔥pic.twitter.com/JcyYa7DoAj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Rien que ça, une petite comparaison avec Michael Jordan pour démarrer molo ! Du côté de Chicago, certains supporters ont probablement recraché leur café en entendant un rookie se comparer indirectement à MJ. D’autres ont déjà commandé son maillot floqué « GOAT 2.0 ». Entre les deux, il y a ceux qui rappellent gentiment que devenir le nouveau Jordan nécessite généralement quelques détails : gagner des matchs, collectionner des titres et, accessoirement, marquer quelques paniers en NBA.

Mais il faut reconnaître une chose à Wilson : il ne manque pas de confiance. À une époque où les rookies arrivent souvent avec des discours calibrés, lui a choisi l’option « all-in ». Il a « faim » comme il l’a répété plusieurs fois.

Reste maintenant à transformer les punchlines en performances… parce que mon gars, tu viens de te mettre une cible dans le dos que certains n’hésiterons pas à viser si Chicago joue encore le play-in dans 4 ou 5 ans.