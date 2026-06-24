Brad Stevens : « Jaylen Brown occupe une place importante dans notre équipe »

Après les rumeurs de transfert envoyant Jaylen Brown loin des Celtics, le manager Brad Stevens a été contraint de prendre la parole sur le sujet pour désamorcer la bombe, même si le mal semble fait…

Malgré un titre NBA en 2024, où il a été élu MVP des Finales, et une campagne 2025-26 XXL sans Jayson Tatum, Jaylen Brown était en plein dans les rumeurs ces derniers jours.

Les Celtics – éliminés dès le premier tour des Playoffs – faisaient en effet partie des candidats pour attirer Giannis Antetokounmpo, et auraient proposé un package centré autour de JB pour convaincre les Bucks. Finalement, le Greek Freak est parti au Heat et Jaylen Brown est resté à Boston, mais pour combien de temps encore ?

Brad Stevens a tout récemment été interrogé sur ce dossier brûlant. Voici sa réponse :

« Jaylen Brown occupe une place importante au sein de notre équipe… Bien sûr, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais je tiens à souligner très clairement à quel point il a toujours été apprécié. »

– Brad Stevens sur les rumeurs autour de JBpic.twitter.com/IrTEBfGsdz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

« Jaylen Brown occupe une place importante au sein de notre équipe. Tout ce que j’ai fait ici ces dernières années était articulé autour de ces gars. Bien sûr, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais je tiens à souligner très clairement à quel point il a toujours été apprécié. C’est un incroyable coéquipier et une superbe personne. Qu’il parte dans dix ans à sa retraite ou avant, il y aura beaucoup à célébrer. On a une très bonne relation, on est très ouverts, on parle de tout, mais je ne veux pas prédire l’avenir. »

Cette déclaration ressemble à une tentative d’apaiser les tensions et de recoller les morceaux après toutes ces rumeurs de transfert. Aujourd’hui, même si Jaylen Brown est toujours là, il se murmure que la franchise étudie encore les offres concernant son joueur, et que ce dernier n’est pas enchanté par cette situation. Les Rockets, les Hawks et les Blazers seraient notamment sur le coup.

Bien sûr, les rumeurs existent mais si JB reste chez les C’s jusqu’au début de la saison prochaine, la franchise sera encore bien armée pour aller loin. Il faudra surtout s’assurer du bon état d’esprit du MVP des Finales 2024, qui pourrait ne plus se sentir désiré à Boston. JB, qui a prouvé qu’il pouvait prendre les rênes d’une équipe, pourrait bien demander à aller voir ailleurs.

Quoi qu’il en soit, le feuilleton Jaylen Brown semble loin d’être terminé, et aucune possibilité n’est à écarter totalement. Le joueur n’a probablement pas fini de voir son nom circuler dans les rumeurs de transferts ou dans la Trade Machine.

« Les Celtics sont à l’écoute des équipes intéressées / offres pour Jaylen Brown. »

– Shams Charania 👀👀pic.twitter.com/AGv9BFC2vI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2026