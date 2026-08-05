Pendant que certains créent un roster de All-Star ou s’affairent à rendre leur projet sexy… les Warriors ne bougent pas d’un poil ! Ils resignent leur vétéran et attendent. Et dans tout ça, la seule rumeur qu’on lit c’est : un intérêt pour Kelly Olynyk ou Georges Niang au minimum vet’. Oui, vous avez bien lu… autant mourir avec ses idées visiblement, parce que dans la baie cette année, on gagne un titre avec une équipe à 56 ans de moyenne ou rien…

Selon Jake Fischer, Golden State a choisi ses armes létales pour la saison prochaine. Et le choix se ferait entre Kelly Olynyk ou Georges Niang… une information qui risque de faire vibrer la planète NBA. Car, quand ton roster ressemble plus à la liste d’attente d’inscription à l’EHPAD qu’à un roster capable de gagner un titre… rajouter Niang ou Olynyk, ça fait peur (littéralement) !

The Warriors are interested in the following players, per @JakeLFischer

– Georges Niang

– Kelly Olynyk

(h/t @APH00PS) pic.twitter.com/yyMoyBIL06

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) August 4, 2026

Depuis le début de la free agency, l’été dans la baie ressemble davantage à une salle d’attente qu’à une opération reconquête. Pas de grosse arrivée, pas de mouvement spectaculaire, des resignatures insignifiantes et, pendant que Curry regarde probablement les autres équipes se renforcer et sa fenêtre se refermer plus vite que prévu, les Warriors nous offrent ce genre de rumeurs.

Alors évidemment, Olynyk et Niang sont des joueurs utiles, capables d’apporter du tir et de l’expérience. Mais après avoir promis de tout faire pour maximiser les dernières années du Chef, Golden State nous surprend avec une info… inopinée !

Le problème ? Le temps file, Steph n’attendra pas éternellement et pendant que les Warriors cherchent leur « gros coup »… ils risquent surtout de finir avec un gros pot de yaourt canadien ou un sniper usagé, faite votre choix !