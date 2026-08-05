Decathlon x NBA : par ici la nouvelle collection estivale, ça régale !

L’été mène bon train, et quoi de mieux qu’une nouvelle collection Decathlon x NBA pour ajouter une dose de style et de fraîcheur à cette période particulièrement chaude ? La marque tricolore vient de dévoiler une gamme de nouveaux produits en partenariat avec la plus grande ligue du monde. Et c’est plutôt bien, car il y en a pour tous les goûts !

Depuis 2021, Décathlon propose aux fans de basket et de sport de s’habiller aux couleurs de la NBA et de ses franchises les plus mythiques. Un partenariat vraiment unique, qui mêle l’image monstrueuse de la ligue nord-américaine avec le savoir-faire créatif français. Une association qui continue depuis et qui vient de sortir une nouvelle collection alliant textile, lifestyle et accessoires. Pour pratiquer le sport et le flow dans les meilleures conditions possibles.

Knicks, Heat, Lakers, Bulls, Celtics, Warriors, Spurs… et bien sûr Wizards, clin d’oeil à l’équipe d’Alexandre Sarr, égérie française de la marque outre-Atlantique. Autant d’équipes disponibles au travers de t-shirts, de hoodies et de casquettes pour petits et grands. On apprécie la volonté de varier les couleurs pour ne pas tomber systématiquement dans les combinaisons historiques des franchises. Certains designs sont audacieux en termes d’associations, d’autres misent sur la sobriété et ça donne franchement un côté assez classe. En gros, on s’assure de pouvoir satisfaire tout le monde !

Bien sûr, il s’agit d’une collection Décathlon et il faut rappeler une des bases : on peut avoir du style avec, mais si ça ne marche pas pour faire du sport et se surpasser avec, ça ne vaut pas des masses. Les t-shirts sont en polycoton, une matière respirante qui permet de jouer longtemps sans se sentir opprimé dans la tenue. Les shorts sont naturellement dans une matière respirante, et dotés de poches zippées pour protéger vos effets personnels. Du côté des hoodies, la coupe choisie par la marque favorise le mouvement et notamment tout ce qui touche à la mécanique de shoot. Vous n’aurez plus d’excuse.

Enfin, on n’oublie pas les accessoires ! Sacs aux couleurs des franchises dotés de rangements multiples pour renforcer le côté fonctionnel, casquettes pour parfaire une tenue et signifier son appartenance. Le style se cache souvent dans les détails. Une présentation qui ne serait pas complète sans aborder le gros point fort de ces produits : le prix. Profiter de produits officiels NBA à des tarifs aussi grand public est mine de rien particulièrement rare.