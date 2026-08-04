WNBA : une nouvelle franchise à Cleveland en 2027 !

C’est la petite news bien Ohio bien Gemey-Maybelline de la journée : la WNBA sera bientôt de retour à Cleveland, plus de 20 ans après un premier essai infructueux. Les Cleveland Sirens trouveront-elles leur LeBron James au féminin ?

C’est dans un clip vidéo qui n’a rien à envier au dernier Vaïana que la nouvelle entité a fait son annonce aujourd’hui. Une nouvelle franchise WNBA à Cleveland, pour la saison 2027-28. Bienvenue aux Cleveland Sirens !

La WNBA débarque bientôt à Cleveland 🩷 https://t.co/YZSmn7I7wU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2026



Après le Toronto Tempo et le Fire de Portland cette année et avant l’expansion NBA qui verra Seattle et Las Vegas débouler dans la Grande Ligue, voici donc de retour la WNBA à Cleveland. De retour, car la ville de l’Ohio avait déjà sa team de 1997 à 2003, les Cleveland Rockers, une franchise ayant à peu près le palmarès des Wolves en NBA, vous voyez le genre. C’est d’ailleurs à Cleveland qu’avait été drafté la géante française Isabelle Fijalkowski, en 1997.

La WNBA continue sa mue et verra donc une 16è franchise débarquer dans son paysage. Reste à savoir maintenant si les Sirens trouveront leur Queen ou leur Kid d’Akron à elle.