Luka Doncic s’adresse aux fans des Lakers  : « Je suis à 100 % »

Les fans des Lakers peuvent souffler : Luka Doncic est de retour… et il est chaud patate !! Dans un e-mail adressé aux fans Angelinos, le Slovène a donné des nouvelles rassurantes de son état physique… chaud devant, papa arrive ! Luka Magic affirme être « à 100 % » après avoir pris plusieurs semaines de vacances chez papa maman et laissé son corps récupérer.

Une coupure assumée, aux allures de rituel, a permis à Luka de souffler un coup avant de retrouver la magie du Staples Center. Doncic explique qu’il commence chaque intersaison par un vrai break, loin du basket, afin de recharger les batteries. Une méthode qui lui permet de voir son poto Pogi chier sur tout le monde chaque année sur la Grande Boucle, de se reposer (accessoirement), avant de retrouver encore plus d’énergie au moment de retourner au charbon.

« J’ai pris une vraie pause avec le basket durant les premières semaines après la fin de la saison afin de permettre à mon corps de récupérer. Ma récupération s’est très bien passée et je suis désormais à 100 % de mes capacités physiques. Prendre du temps loin du basket est quelque chose que je fais au début de chaque intersaison. C’est une manière différente d’aborder les choses, mais ça fonctionne pour moi. Quand je m’autorise à ressentir un peu le manque du jeu et à essayer de nouvelles choses, cela ne fait que renforcer mon envie et ma motivation de retrouver les terrains »

In email to fans, Luka Dončić says he’s now 100 percent healthy after missing the end of last season with a hamstring injury pic.twitter.com/XlhtiCoU7s

— Dan Woike (@DanWoikeSports) August 3, 2026

Le timing est donc parfait pour les Lakers. Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers début avril, Luka avait regardé, depuis le banc, ses potes ridiculiser des Rockets ridiculement ridicules avant d’être témoin d’une violente gifle face au Thunder, synonyme de fin de saison.

On rappelle que le génie slovène avait tout de même envoyé une saison régulière de gros mammouth conclue avec un deuxième titre de meilleur scoreur grâce à ses 33,5 points, 8,3 passes et 7,7 rebonds de moyenne.

Cette fois, il n’y a donc plus d’excuses. Avec tonton LeBron parti à Philly, les clés de la maison sont bien dans la poche de Luka. Et histoire de lancer la nouvelle ère sur de bonnes bases, il a décidé de rameuter tous ses petits copains californiens en Slovénie pour un mini-camp privé avant la présaison NBA. Le patron est de retour les gars, donc gare à vos miches parce qu’il a pas l’air de vouloir jouer aux billes cette année !