WNBA : Janelle Salaün et Gabby Williams en forme face à Toronto

Quatre matchs ont eu lieu en WNBA cette nuit, avec une fortune diverse pour les françaises engagées sur les parquets. À domicile, les Valkyries de Janelle Salaün et Gabby Williams ont fait tranquillement le boulot contre Toronto. Pour Leila Lacan et Nell Angloma, comme pour Carla Leite, la nuit s’est achevée avec une défaite. On fait le point.

Les résultats de la soirée :

Lynx – Fever : 108-100

– Fever : 108-100 Fire – Sparks : 101-106

: 101-106 Wings – Sun : 83-63

– Sun : 83-63 Valkyries – Tempo : 96-79

Janelle Salaün en forme

24 points (meilleur total du match) pour la tricolore face à une équipe du Tempo pas vraiment en rythme, c’est cocasse. À ses côtés, Gabby Williams a inscrit 15 points. Les Valkyries continuent la course sur le podium de l’Ouest.

Gooooooood to be home ⚔️ pic.twitter.com/FQo6G1FPDI

— Golden State Valkyries (@valkyries) August 3, 2026

De leur côté, les frenchies du Connecticut Sun n’ont pas pu lutter face aux Dallas Wings d’Azzi Fudd et Paige Bueckers. Sans forcer leur talent, les Texanes ont largement dominé l’équipe de Leila Lacan et Nell Angloma, toutes deux peu inspirées (respectivement 7 points, 3/10 au tir, et 5 points, 2/5 au tir).

Dernière française en lice cette nuit, Carla Leite n’a pas goûté à la victoire non plus. Match très serré contre les Sparks, à Portland. Malgré 21 points et 8 passes, Leite n’a rien pu faire dans une fin de match globalement bien gérée par Los Angeles.

Carla Leite today 🔥

• 21 points

• 8 assists

• 2/2 3PM pic.twitter.com/cbGUFUQK8j

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 2, 2026