Alors que le sauvetage semblait enfin bouclé, l’AS Monaco a finalement essuyé un nouveau refus d’engagement en Betclic ÉLITE et en ÉLITE 2. Les garanties financières attendues n’ont finalement pas convaincu la Chambre d’Appel de la FFBB, qui confirme l’exclusion du champion de France.

Jeudi soir, tous les voyants semblaient pourtant au vert. Après plusieurs semaines de crise, le projet de reprise porté par l’ancien All-Star NBA Jamal Mashburn paraissait avoir réuni les garanties nécessaires pour permettre à Monaco de repartir en Betclic ÉLITE. Certains évoquaient même une simple formalité… mais le scénario a complètement basculé entre hier et aujourd’hui.

L’AS Monaco Basket a été informée aujourd’hui de la décision de la Chambre d’appel de la FFBB refusant saa participation en Betclic Élite pour la saison 2026/27.

Le Club étudie actuellement la possibilité de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)… pic.twitter.com/87KTQuA1L9

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 1, 2026

Rappel des faits

Pourtant sacrée championne de France il y a à peine un mois et après avoir réalisé un quadruplé historique, l’AS Monaco traverse une grave crise financière depuis plusieurs mois. La saison 2025-26 a vu le club s’enfoncer petit à petit, en raison de nombreux impayés, malgré l’écran de fumée installé par le sucès sportif et le prêt de 16 millions consenti par la Principauté afin d’assurer les salaires des joueurs.

Dans ce contexte financier catastrophique, proche de la cessation de paiement et décrit comme « au bord du gouffre », l’ASM a été recalé une première fois par la DNCCG. Le club avait ensuite présenté un projet de reprise mené par l’ancien All-Star NBA Jamal Mashburn et obtenu deux délais supplémentaires pour fournir les garanties financières exigées.

Et alors que tout laissait penser que le dossier serait finalement validé, la Chambre d’Appel de la FFBB a confirmé vendredi le refus d’engagement de Monaco dans les compétitions de la LNB.

Les garanties n’ont pas convaincu

Dans un communiqué, la FFBB explique que le club n’a pas fourni dans les délais les documents demandés, malgré deux reports accordés pour finaliser son dossier.

Cette fois c’est officiel, la Chambre d’Appel confirme le non engagement de l’@ASMonaco_Basket en @Betclic_ELITE !

« Le club n’a pas été en mesure de produire les documents sollicités »

Place aux recours traditionnels (CNOSF et Tribunal Administratif)#BetclicELITE #RocaTeam pic.twitter.com/4FCoqTaUhl

— Clément Bigois (@ClemBigois) August 1, 2026

Selon les informations de nos confrères de BeBasket, les juristes de la Fédération auraient même contacté la banque américaine censée garantir les fonds du projet. Verdict : les sommes annoncées n’étaient pas disponibles.

Résultat, la Chambre d’Appel confirme le refus d’engagement de Monaco, aussi bien en Betclic ÉLITE qu’en ÉLITE 2. Un énorme revirement, quelques heures seulement après les déclarations optimistes du président de la LNB, Philippe Ausseur, qui évoquait encore une « sortie par le haut ».

Et maintenant ?

L’AS Monaco n’a pas dit son dernier mot. Le club envisage désormais de saisir le CNOSF (Comité Olympique National du Sport Français), avant un éventuel recours devant le tribunal administratif.

Quelques semaines après son quadruplé historique, Monaco est donc toujours au bord du précipice et risque bien de passer de Champion de France à champion du dimanche ! Une chose est sûre, le feuilleton est loin d’être terminé.