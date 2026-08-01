C’est l’un des plus grands GM de l’histoire de toute la NBA, et l’architecte des Spurs qui ont été 5 fois champions NBA : RC Buford s’est assis sur le canapé TrashTalk pour une interview exceptionnelle en plein été parisien.

Un moment suspendu hors du temps, voilà comment peut-on définir cet entretien de 40 minutes avec un des cerveaux les plus respectés de toute l’histoire de la NBA. Des années Tim Duncan à la Draft de Victor Wembanyama, le tout premier workout de Wemby sous ses yeux, le désastre de 2013 face au Heat, la saison 2026 de ces jeunes Spurs, tout son vécu en tant que scout et GM, sa relation avec Gregg Popovich ainsi que tous les projets futurs à venir en France : c’est peu dire si on en a balayé des sujets avec RC ! On vous laisse donc profiter de ce grand moment sur le canapé, pour bien démarrer le weekend (surtout pour la Spurs Nation). Enjoy !