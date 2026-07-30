Victor Wembanyama sera avec l’Équipe de France fin août pour les Éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. L’Alien a affirmé avoir hâte de retrouver le maillot bleu, alors que la NBA ne lui manque pas « pour l’instant ».

Ce jeudi, Victor Wembanyama était à Nanterre pour inaugurer un terrain de basket-ball en collaboration avec les San Antonio Spurs. Pour l’occasion, l’intérieur Français a répondu à des questions de journalistes.

Julien Froment, de France Info, lui a demandé ce que ça lui faisait de retrouver le maillot des Bleus fin août. Les hommes de Freddie Fauthoux jouant deux matchs de préparation contre la Serbie avant d’affronter la Slovénie et la Suède pour tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde 2027 :

« C’est beaucoup d’excitation. La NBA ne me manque pas pour l’instant, la FIBA oui »

🇫🇷 @wemby déter pour retrouver @FRABasketball 😤

🗣️💬 « La NBA ne me manque pas pour le moment, la FIBA si ».@franceinfo pic.twitter.com/PBR4tFk54m

— Julien Froment (@JulienFroment) July 30, 2026

Tous ces matchs auront lieu entre le 20 et le 30 août. Ce sera la première fois que Victor Wembanyama joue pour la sélection depuis la finale des Jeux olympiques 2024. Une belle occasion d’apprendre à connaître de nouveaux coéquipiers avant les grandes échéances de 2027 et 2028.