DeMar DeRozan : les Washington Wizards également sur le dossier !

Depuis quelques jours, des équipes semblent tenir la corde sur le dossier DeMar DeRozan : le Heat, les Nuggets et les Cavaliers. Mais selon Shams Charania, l’ailier a également eu des discussions avec les Washington Wizards.

Est-ce l’heure d’un autre rôle pour DeMar DeRozan en NBA ? Depuis 15 ans, l’ailier est un scoreur titulaire en NBA, mais en étant coupé des Sacramento Kings, d’autres options s’ouvrent à lui. Le Miami Heat, les Denver Nuggets et les Cleveland Cavaliers s’intéressent à ses services de vétéran.

Et désormais, selon Shams Charania, il y a aussi les Washington Wizards. Les deux camps auraient eu des discussions ces derniers jours. Le grand-frère parfait d’AJ Dybantsa arrive en ville ?

The Wizards are reportedly interested in DeMar DeRozan, as both sides have recently held discussions. (ESPN) pic.twitter.com/nwrCqTHnhx

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 28, 2026

DeMar DeRozan dans la capitale serait le symbole d’un effectif coupé entre deux générations. Les jeunes talents comme Dybantsa, Coulibaly, George ou encore Johnson mentorés par Young, Davis et l’ancienne légende des Raptors. Une équipe qui serait très intéressante à suivre, presque impronosticable.

L’ailier arriverait dans une rotation très complète, mais pourrait apporter aux jeunes pousses de l’effectif son savoir, notamment à mi-distance. Il n’est plus destiné à être titulaire avec des immenses minutes alors il sera intriguant de suivre comment il s’intègre dans cette dernière partie de carrière.