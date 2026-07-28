Russell Westbrook semble ne pas générer beaucoup d’intérêt en NBA alors que des cadors de l’EuroLeague comme le Panathinaïkos et l’Hapoël Tel Aviv suivent son profil. Est-ce possible d’imaginer l’ancien MVP débarquer en Europe à la rentrée ?

Russell Westbrook sort d’une belle saison avec les Sacramento Kings. Il a été le joueur le plus régulier de l’effectif et a grandement aidé Maxime Raynaud à se développer en tant que rookie. Mais avec l’arrivée de Darius Acuff Jr, le projet a changé en Californie et si l’ancien MVP venait à regagner le vestiaire des Rois, ce serait sûrement en sortie de banc.

Remplaçant aux Kings, un scénario déprimant pour ce géant de la balle orange et pourtant qui ne semble même pas être dans les papiers puisque de nombreux observateurs ont affirmé que la légende du Thunder ne recevait pas d’offres venues de NBA cet été.

An NBA coach reportedly told the Miami Heat to stay away from Russell Westbrook because he’s difficult to coach, per @flasportsbuzz

“An NBA source who has relationships with Erik Spoelstra and other coaches said that a coach that Spoelstra trusts told him that he advised the… pic.twitter.com/xH6UXtwecC

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 24, 2026

Alors la solution pourrait être l’Europe. Selon Gerard Solé, le Panathinïkos et l’Hapoël Tel Aviv seraient intéressés par Russell Westbrook. Il deviendrait ainsi le plus grand joueur de l’histoire récente du basket-ball à fouler les terrains européens.

Russell Westbrook n’a pour l’instant pas beaucoup de contacts en NBA.

Et selon @gsole14, le Panathinaïkos et l’Hapoel Tel Aviv seraient intéressés par l’ancien MVP.

Est-ce possible de voir ce monstre des parquets débarquer en Europe ? 😱 pic.twitter.com/dGWeyWQuCF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2026

Même si sa place semble être en NBA, le voir servir des ballons à Mathias Lessort et Guerschon Yabusele en Grèce tout en étant en opposition avec Evan Fournier pourrait être très intéressant.