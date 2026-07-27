Denver Nuggets : Peyton Watson plus que jamais en instance de départ ?

Avec la prolongation de Spencer Jones, les Denver Nuggets se sont mis dans une situation financière compliquée. S’il n’est toujours pas impossible de conserver Peyton Watson dans le Colorado, son départ semble tout de même plus probable que jamais.

Peyton Watson est un des derniers gros dossiers de l’été en NBA. L’ailier a passé un cap cette saison et a tout pour devenir un fort titulaire en puissance dans la Grande Ligue. Le problème, c’est qu’il pourrait le devenir ailleurs qu’aux Denver Nuggets.

Depuis quelques semaines, les deux camps n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une prolongation, le joueur demandant plus de 25 millions de dollars par an. Mais avec le nouveau contrat de Spencer Jones et l’arrivée de la franchise du Colorado dans le Second Apron, cette négociation s’annonce encore plus compliquée.

Spencer Jones reste à Denver !

La décision a été prise cette nuit, les conséquences sont donc claires : Denver entre dans le 2nd Apron, et Peyton Watson va être encore plus poursuivi.

Hawks, Bucks, Clippers et un probable candidat fantôme sont sur P-Wat. https://t.co/MmnY41VknQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2026

Selon Marc Stein, il y a un monde où Peyton Watson prend sa qualifying offer pour devenir agent-libre non-restreint la saison prochaine, une sorte de pari sur lui-même. Et dans le même temps, comme Denver n’était pas au-dessus du seuil du Second Apron lors du dernier jour de Saison Régulière, l’équipe peut le conserver et attendre plus tard dans la saison pour faire des transferts, mais la marge de manoeuvre s’en retrouverait complètement réduite avec des grosses restrictions réglementaires autour de ces trades.

Alors le plus probable, c’est sans doute que les Nuggets fassent tout pour passer en-dessous du Second Apron dès cet été, via un transfert d’un membre ou deux de l’effectif, mais aussi en laissant partir P-Wat. Selon Shams Charania, les franchises intéressées par son profil sont les Atlanta Hawks, les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers.