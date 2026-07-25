Quand LeBron James a annoncé son départ des Lakers fin juin, les Sixers n’étaient pas vraiment dans ses plans de fin de carrière. Mais ça, c’était avant que les Celtics n’envoient Jaylen Brown à Philadelphie.

Le transfert de Brown aux Sixers le 6 juillet dernier avait véritablement choqué la planète basket. Ce qu’on ne savait pas encore, c’est que ce tremblement de terre allait en provoquer un autre quasiment trois semaines plus tard.

« Quand Jaylen Brown a été transféré de Boston aux Sixers, quelques jours après le début de la Free Agency, c’est le moment où les Sixers sont arrivés sur le radar de LeBron James » a déclaré l’insider Shams Charania (ESPN), avant d’ajouter : « Les Sixers n’étaient même pas dans le coup, jusqu’à ce que Bob Myers et Mike Gansey fassent venir Jaylen Brown ».

Rich Paul, l’agent de LeBron, a confirmé les propos de Shams sur son propre podcast « Game Over ».

Rich Paul explains LeBron’s decision making process and says he wouldn’t be in Philly if they didn’t make the Jaylen Brown trade. pic.twitter.com/p4iqY27NdC

— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) July 24, 2026

Si on a appris à se méfier des mots de l’agent de LeBron, surtout quand il y a une occasion d’enfoncer les Boston Celtics (rivaux de longue date de LeBron James), il ne fait aucun doute que le transfert de Jaylen Brown a rebattu les cartes dans le processus de décision du King. Comment pourrait-il en être autrement ?

Philadelphie a récupéré un joueur qui était dans la course au MVP en échange de… Paul George et deux picks de draft, pour l’ajouter à Tyrese Maxey (superstar NBA), VJ Edgecombe (Top 3 Rookie de l’Année) et Joel Embiid (ancien MVP). De quoi devenir immédiatement un candidat au titre, ce qui n’était pas le cas avant le trade farfelu des Celtics. On se demandait même si les Sixers possédaient le meilleur cinq en NBA. Alors forcément, quand il a fallu choisir un roster lui donnant le plus de chances de remporter une cinquième bagouze, LeBron a porté son regard sur la ville de l’amour fraternel.

Certes, on se rappelle que James et Jaylen Brown ont eu leurs différends par le passé mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis, et JB a participé à la venue de LBJ à Philly en échangeant avec Rich Paul pendant le processus de recrutement. C’est ainsi que le King a fini par choisir les Sixers.

Merci qui ? Merci Brad Stevens.

Le clan de LeBron qui leak que tout ça a lieu grâce au trade de Jaylen Brown, je reconnais c’est peak petty LeBron qui veut enrager les fans de Boston.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2026