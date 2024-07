Jaylen Brown : “Bronny James a tout ce qu’il faut pour réussir”

Présent à Las Vegas cette nuit pour le match opposant les Lakers aux Celtics à la Summer League, Jaylen Brown a été filmé en train de donner son avis sur le niveau actuel de Bronny James, un avis peu reluisant. Le dernier MVP des Finales vient néanmoins de rectifier le tir sur Twitter.

“Je ne pense pas que Bronny est un pro.”

Assis aux côtés de Kysre Gondrezick et Angel Reese à la Summer League de Las Vegas, Brown a montré son scepticisme sur la capacité de Bronny James à jouer au plus haut niveau, lui qui a encore une fois été en difficulté cette nuit face aux Celtics. Le fiston de LeBron a terminé avec seulement 2 points en 25 minutes, à 1/5 au tir dont 0/3 de loin. Une performance dans la continuité de ses précédentes sorties.

"Je ne pense pas que Bronny (James) est un pro.

– Je pense qu'il sera dans l'équipe de G-League, c'est sûr.

– Je ne pense pas, je pense qu'à cause de son nom il sera bien avec les Lakers"

Well well well…pic.twitter.com/cBw3fJyEKY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 16, 2024

Les experts en lip-reading n’ont pas tardé à analyser les propos de Jaylen Brown. Des propos qui ont beaucoup fait parler ces dernières heures. Ils ont d’ailleurs tellement fait parler que JB a estimé nécessaire de répondre via un tweet.

“C’est un flex d’avoir votre fils à vos côtés en NBA, c’est un symbole de grandeur et de longévité ! Bronny a tout ce qu’il faut autour de lui pour réussir, j’ai hâte de le voir grandir.” – Jaylen Brown

It’s a flex to have your son alongside you in the nba it reflects greatness and longevity !Bronny has all the tools around him to be successful I look forward to watching his growth https://t.co/qO4muFSvrn

— Jaylen Brown (@FCHWPO) July 16, 2024

Si Jaylen Brown n’a pas formellement démenti ses propos et que ces derniers sont pour l’instant justifiés, il a tenu à mettre les choses au clair : il souhaite le meilleur à Bronny peu importe par quel moyen il est arrivé jusqu’ici.

Une mise au point nécessaire alors que les critiques sont de plus en plus insistantes sur James Jr. Le fils de LeBron est en galère depuis le début de la Summer League, ce qui donne évidemment à manger à ceux qui critiquent depuis le début sa sélection par les Lakers en 55e position de la Draft.

__________

Source texte : Jaylen Brown