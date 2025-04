Chaque année, le site The Athletic réalise un sondage auprès des joueurs NBA pour leur donner la parole sur la Grande Ligue actuelle ainsi que ses principaux acteurs. Parmi les questions qui pèsent : qui est le MVP de la saison ? La palme revient à Shai Gilgeous-Alexander.

SGA ? Nikola Jokic ? Quelqu’un d’autre ?

155 joueurs (sur environ 450) provenant des 30 équipes NBA ont donné leur avis à The Athletic concernant le MVP de la campagne 2024-25. Alors que Shai et le Joker ont proposé un énorme duel tout au long de la saison, c’est l’arrière canadien qui rafle la mise auprès de ses pairs.

56,1% pour Shai Gilgeous-Alexander, 37,4% pour Nikola Jokic.

Ce n’est pas particulièrement serré comme on aurait pu le penser. La magnifique saison individuelle de SGA associée à l’énorme saison collective du Thunder semble avoir convaincu la majorité des joueurs NBA, et ce malgré la production historique du Joker.

Voici quelques-unes des justifications partagées par The Athletic, qui a pu interroger les joueurs de façon anonyme :

“Il faut choisir Shai. C’est l’équipe numéro 1 à l’Ouest, et la façon dont il joue est impressionnante. Il amène ces jeunes à un autre niveau.” “Il est efficace. Son équipe joue beaucoup mieux avec lui sur le terrain. Il représente la culture (du Thunder) – elle est basée sur lui – et ils sont les meilleurs de la Ligue”. “MVP, ça veut dire Most Valuable Player de l’équipe, non ? Meilleure équipe, meilleur joueur.”

Si les joueurs penchent en faveur de Shai Gilgeous-Alexander, on rappelle qu’ils ne votent pas pour les awards de fin de saison, contrairement aux sélections pour le All-Star Game.

Le MVP 2024-25 sera voté par un panel de journalistes, qui semblent également favoriser SGA.

Source texte : The Athletic

The NBA MVP debate has generated much discussion.

But for the league’s players, the decision isn’t as difficult between Nikola Jokić and Shai Gilgeous-Alexander. pic.twitter.com/KkbJdbLTcQ

— The Athletic (@TheAthletic) April 22, 2025

