On connait depuis dimanche le podium final de chaque trophée individuel pour la saison 2024-25. La logique a globalement été respectée, et on attend désormais de savoir qui décrochera la timbale pour chaque award. Pour patienter on vous file les pronos de la rédac, comme toujours saupoudrés de quelques punchlines et autres takes affreuses. Ci-dessous ? Nos avis pour le trophée de… 6MOY !

Nico M.

La phrase est assez folle mais sachez que sans Malik Beasley, les Pistons n’auraient sans doute jamais terminé dans le Top 6 de la Conférence Est cette saison. Recruté l’été dernier pour apporter du spacing à Cade Cunningham, Beasley a apporté plus que du spacing : il a offert aux Pistons une option élite à 3-points en sortie de banc : 319 tirs primés cette saison (deuxième total NBA !) en moins de 28 minutes par soir, le tout à 41,6% derrière l’arc pour 16,3 points de moyenne, en 82 matchs joués. La production est énorme. Pour couronner le tout, Malik Beasley a aussi amené son expérience et sa bonne humeur à un groupe qui en avait bien besoin après la saison cataclysmique de l’an passé. Qui ne kiffe pas ses “shimmy” après un gros tir primé ? Tout cela doit être récompensé par un trophée. 6MOY 2024-25 : Malik Beasley

Giovanni

Pour moi cette course au trophée se résume à un duel. Le duel entre deux snipers d’exception : Malik Beasley et Payton Pritchard. Deux des artificiers les plus efficaces de la Ligue, spécialistes du tir à 3-points dans des proportions très importantes. Payton Pritchard avait quasiment mis tout le monde en PLS à Noël mais à grands coups de 7/14 du parking Malik est revenu dans la course, jusqu’à dépasser PP dans mon livre. Malik a pour lui les stats, et les bons résultats des Pistons cette année sont également du bon côté de la balance même si Boston a évidemment un meilleur bilan. C’est con mais j’ai l’impression que dans le système des C’s n’importe quel clampin serait capable de faire du Pritchard, alors que Malik Beasley amène vraiment quelque chose de différent, une étincelle supplémentaire. Une étincelle, aller vers elle, ouvrir mes ailes. 6MOY 2024-25 : Malik Beasley

Nico V.

Pour le Payton Pritchard show, je voterai. Et même si je déteste les Celtics pour des raisons qui sont purement personnelles, je reconnais leur talent exceptionnel en tant qu’équipe. Contrairement à l’avis du dessus, je pense que le style de jeu Pritchard n’est pas aussi “facile” à appréhender que cela. Le catalyseur qui rentre et donne un coup de boost à tout le monde, qui punit à 3-points mais possède aussi son jeu de feinte efficace plus proche du cercle. Arme de luxe pour les C’s, et trophée mérité. 6MOY 2024-25 : Payton Pritchard.

Robin

Joueur A : 14,3 points, 3,8 rebonds, 3,5 passes décisives, 47% au tir, 41 % de loin ; environ le cinquième joueur le plus important de son équipe.

Joueur B : 16,3 points, 2,6 rebonds, 1,7 passe décisive, 43% au tir, 42% de loin ; environ le deuxième joueur le plus important de son équipe.

Si vous votez pour le joueur A, dans mon livre, vous êtes fans de calvities et vous avez vu une compilation de tirs du milieu du terrain au buzzer. 6MOY 2024-25 : Malik Beasley

Timéo

Même si j’aime beaucoup Ty Jerome, j’aurais préféré le voir dans la course au MIP plutôt qu’ici car il me parait un peu court pour aller chercher ce trophée. Il reste alors deux candidats, et c’est vers l’outsider (selon les bookmakers) qu’ira mon vote. Payton Pritchard a beau dynamiter le jeu des Celtics en sortie de banc, Malik Beasley se doit d’être plus régulier et responsable au sein d’un effectif des Pistons plus limité que celui des C’s. Voilà ce qui fait la différence selon moi, en plus de ça Detroit mérite bien une récompense pour leur retour en Playoffs, seule la célébration est à revoir pour Beasley. 6MOY 2024-25 : Malik Beasley

Alex T

Bravo à Ty Jerome (j’aurais peut-être mis De’Andre Hunter plutôt) mais la course au 6MOY se joue entre Payton Pritchard et Malik Beasley. Deux snipers élite pour enflammer les secondes units. Perso, je donne plus de crédit à Beasley, qui doit davantage aller chercher ses points chaque soir comme un grand, être une étincelle pour aider son équipe à gagner. Avec plusieurs All-Stars à ses côtés pour lui faciliter la vie, Pritchard peut davantage se permettre un soir sans, et que son équipe ne perde pas pour autant. Cela ne lui retire aucun crédit pour son apport régulier, mais est-ce qu’il aurait fait aussi bien à la place de Beasley à Detroit ? Je ne suis pas sûr. 6MOY 2024-25 : Malik Beasley

Clément

Oui, Payton Pritchard reste un monstre en sortie de banc. Oui, son apport est connu de tous. Mais honnêtement, qui aurait pu prédire l’impact de Malik Beasley en début de saison ? Si Detroit en est là aujourd’hui, c’est (aussi) en grande partie grâce à son artificier qui a fait cramer pas mal de ficelles en sortie de banc. De plus, PP a un peu faibli là où MB n’a jamais flanché. Devenu un véritable sniper d’élite, il n’a pas volé son titre, et encore moins le retour en Playoffs de son équipe qui était à la limite de la relégation l’an dernier. Et ça c’est fort, très fort. Désolé Payton, on te souhaite d’envoyer ton shoot du milieu de terrain contractuel en Finales, mais les autres ne feront pas pencher la balance. 6MOY 2024-25 : Malik Beasley