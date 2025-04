Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour voir un coach se plaindre de l’arbitrage dans ces Playoffs NBA 2025. Après le Game 2 entre les Knicks et les Pistons, Tom Thibodeau a exprimé sa frustration, pointant du doigt la prétendue différence de traitement entre Jalen Brunson et Cade Cunningham.

Les 15 lancers-francs d’écart entre les Knicks et les Pistons n’ont pas échappé à Tom Thibodeau. Le coach de New York a souligné la différence en conférence de presse, en l’illustrant avec Jalen Brunson et Cade Cunningham.

“Il y a des fautes sur Jalen et elles ne sont pas sifflées”, a déclaré Thibs. “Je me fiche de la façon dont le match est arbitré, tant que c’est cohérent des deux côtés. Si Cunningham pénètre et va sur la ligne des lancers-francs alors que le contact est marginal, alors Jalen mérite d’aller sur la ligne aussi. C’est aussi simple que ça.”

“C’est aussi simple que ça”, mais c’est surtout facile de pointer du doigt l’arbitrage quand son équipe est dominée physiquement et qu’elle était en manque de solutions offensives pendant quasiment tout le match.

Peut-être que les coups de sifflet n’étaient pas en faveur de New York dans ce Game 2, mais il ne faut pas oublier que Brunson – grand spécialiste pour aller chercher les fautes – a obtenu 7 lancers-francs sur ses 11 tentés rien que dans le quatrième quart-temps. Cade Cunningham a lui terminé à 12 lancers. On doute que la différence se soit faite ici dans ce match.

Tom Thibodeau says Jalen Brunson deserves to be getting to the free throw line because Cade Cunningham does too 😭

Unreal. pic.twitter.com/AWEYYNUIHK

— Woodward Sports Network (@woodwardsports) April 22, 2025

Si vous voulez notre avis, Tom Thibodeau doit plutôt focaliser son attention sur les limites montrées par son équipe dans le Game 2. Karl-Anthony Towns n’a pas du tout été impliqué en deuxième mi-temps, Brunson a fait du hero-ball, et l’attaque de New York a globalement été enraillée par la défense physique des Pistons.

C’est là que la différence s’est faite, pas à travers les arbitres. Sorry Thibs.

