Knicks – Pistons (94-100) : Detroit récupère l’avantage du terrain !

En tête pendant tout le match, les Pistons remportent une victoire logique à New York pour reprendre l’avantage du terrain. Les Knicks ne seront pas passés loin d’une nouvelle remontada avec un Jalen Brunson des grands soirs mais c’est bien Cade Cunningham et les Pistons qui ont le dernier mot. C’est la première victoire pour Detroit en Playoffs depuis 2008 !

Cade Cunningham roi de New York

Quelques jours après un thriller, Knicks et Pistons se retrouvent à nouveau au Garden pour ce Game 2. Comme lors de la première manche, c’est Detroit qui prend le meilleur départ. La défense est solide, l’envie est là, ça gagne les duels au rebond, le tout magnifié par un Cade Cunningham de gala et auteur de 20 points sur la première mi-temps. Côté New York, c’est un peu plus compliqué. Si la défense adverse fait du bon taf, les Knicks ne sont pas assez agressifs offensivement, avec seulement 2 lancers obtenus avant le break. Pour ne rien arranger, le banc n’apporte rien. Heureusement, Jalen Brunson (17 points en première mi-temps) est là pour réveiller tout le monde avec quelques tirs primés qui font du bien, dans un premier acte marqué par une grosse maladresse de loin chez les locaux (5/16).

Si Detroit fait la course en tête, avec jusqu’à 13 points d’avance dans le deuxième quart, les Knicks finissent mieux la période. Défensivement, ça ferme mieux les rangs et les hommes de Thibodeau trouvent plus de variété au scoring avec Mikal Bridges qui sort de sa boîte. De quoi revenir à 6 points au break (55-49).

Jalen Brunson sur son nuage mais cette fois Detroit résiste

Au retour des vestiaires, Detroit repart de plus belle, avec toujours la même recette, bonne défense et agressivité, notamment au rebond offensif pour sanctionner une équipe de New York qui ne fait pas les efforts et qui continue de perdre des ballons. Pendant ce temps-là, Cade Cunningham continue son numéro, se baladant dans la défense newyorkaise alternant grosse pénétration et dunk en transition (avec un magnifique dribble dans le dos). Incapables de marquer le moindre point pendant de longues minutes, les hommes de Big Apple voient l’écart grossir à nouveau. Jalen Brunson est encore là pour sauver les meubles pour New York et Miles McBride ajoute un shoot miraculeux à 3-points. Detroit reste quand même solidement en tête avec 8 points d’avance au moment de débuter le money time.

Vu le scénario du Game 1, on se demande si New York nous réserve une nouvelle remontada mais les Pistons sont bien plus sérieux. Ils gardent le pied sur l’accélérateur avec Cade Cunningham et un Paul Reed qui lâche quelques bonnes minutes en relai de Duren. Le banc de Detroit dans son ensemble a pulvérisé celui des Knicks ce soir. La sortie (pour six fautes) d’Ausar Thompson fait néanmoins mal à Detroit, avec Jalen Brunson qui continue son festival. L’attaque des Pistons se grippe et New York parvient à égaliser avec 1m15 au chrono ! L’expérimenté Schroder fait alors la différence avec un énorme 3-points pour calmer tout le monde. Bridges n’arrive pas à l’imiter et l’Allemand ajoute un lancer pour passer à +4. Brunson a une dernière chance de faire vibrer le Garden mais il est court. Pas de nouvelle remontada, Detroit remporte une grosse victoire à New York et récupère l’avantage du terrain ! (1-1 dans la série)

LA CLIM FROID AU GARDEN 🥶🥶🥶pic.twitter.com/3mhsDK8Jbk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2025