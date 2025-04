Les Pistons ont pris leur revanche face aux Knicks cette nuit pour revenir à 1-1 dans la série. Une victoire qui n’aurait pas été possible sans un grand Cade Cunningham, qui finit avec 33 points et 12 rebonds pour sécuriser la victoire.

On dit souvent que les Playoffs sont la scène sur laquelle les stars sortent du lot et Cade Cunningham a de plus en plus une bonne tête de superstar. Intenable, le leader des Pistons a été un poison constant pour la défense des Knicks. Malgré OG Anunoby, malgré Mikal Bridges, le meneur de Detroit s’est baladé pendant trois quart-temps, se promenant au milieu des lignes, nous offrant une belle variété au scoring entre floater, panier avec la planche et gros dunk en transition. Il était déjà à 29 points après 3 quart-temps pour mettre les siens en tête. Du grand art !

Moins impactant au scoring sur le money time, il a fait le taf sur la ligne et offert ses rares caviars de la soirée à Reed puis Duren, avant que Dennis Schröder sorte de sa boîte pour aller verrouiller la victoire. Défensivement, il ne s’est jamais caché non plus, participant notamment à la lutte au rebond avec 12 gobages pour aller avec ses 33 points.

On l’avait vu en difficulté au Game 1 et bien pris par Anunoby, il s’est rattrapé sur cette deuxième manche au Garden et c’est maintenant Detroit qui a l’avantage du terrain avant deux rencontres dans le Michigan. Avec un Cade Cunningham de ce calibre, les Pistons peuvent espérer prendre le lead désormais dans cette série.

Cade Cunningham, roi du soir à New York !

🔹33 points (11/21 au tir, 10/12 aux lancers)

🔹12 rebonds

🔹3 passes

🔹2 interceptions

On attendait un leader, on a eu un leader : la star des Pistons a envoyé 41 minutes d’un basket de HAUT NIVEAU 🔥pic.twitter.com/2JJW22ilOZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2025